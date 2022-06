Werkende huishoudrobot van Tesla wellicht in september al te zien

Waar Musk de wereld vanochtend wel mee verraste, was de mededeling dat de kans bestaat dat het bedrijf op 30 september, tijdens de AI-Day, een werkend prototype van de Optimus robot gaat presenteren. Natuurlijk houdt Elon nog een kleine slag om de arm. En, Tesla en Musk kennende, zou het mij ook niet verbazen als speciaal voor dit event een voorgeprogrammeerd prototype gebouwd wordt. Niet volledig functioneel, maar met de nodige trucage.

Vandaag tweette de mutimiljardair dat de tweede editie van de AI-Day uitgesteld gaat worden. Die staat nu gepland voor 30 september. Uitstel is een term die Tesla wel vaker bezigt, dus heel verrassend is dat niet.

In augustus van 2021, tijdens de eerste AI-Day van Tesla, onthulde Elon Musk zijn plannen voor de ontwikkeling van een verrassend menselijk ogende ‘huishoudrobot’, de Optimus. Veel meer dan wat spcificaties, een ‘tekening’ en lijst met functies die de robot ons allemaal uit handen zou gaan nemen, had Musk toen echter nog niet te melden.

Robot met handen, voeten en vingers

Tijdens de presentatie van de Optimus, vorig jaar augustus werden, zoals gezegd, alleen een afbeelding en wat specificaties gedeeld. Optimus is 1.73 meter lang en weegt 57 kilogram. Hij (of zij) krijgt mens-achtige handigen met vijf vingers en loopt op twee benen. Optimus kan 5 kilogram dragen met uitgestrekte armen, maar deadliften is een betere optie: 68 kilogram moet Tesla Bot wel lukken.

Als de robot gewoon iets draagt, dan kan hij 20 kilogram meesleuren. Optimus moet ons gaan helpen met saaie, herhalende en/of gevaarlijke klusjes in huis, dus dan is een beetje draagkracht wel belangrijk. Ook is het de bedoeling dat je Optimus boodshappen kunt laten halen, mist je hem natuurlijk een boodschappenlijstje meegeeft.

