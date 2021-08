​De toekomst is hier: Tesla komt met huishoudrobot

Met zijn plannen om andere planeten te gaan bewonen, zijn hypermoderne auto’s en de breinimplantaten waaraan wordt gewerkt, kunnen we stellen dat Elon Musk behoorlijk bezig is met de toekomst. Zijn automerk Tesla komt nu met iets nieuws: Tesla Bot, een huishoudrobot die je met allerlei rotklusjes helpt.

Tesla Bot Er is nog geen definitieve robot getoond, maar Elon Musk heeft Tesla Bot wel vast gepresenteerd. Het gaat om een robot die op een ietwat androgyne mens lijkt. Het doel is om te helpen met het huishouden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een prototype, waarvan Tesla een glimp hoopt te laten zien in 2022. Misschien vraag je je af wat een automaker met een robot wil: op zich vrij weinig, maar de auto en de robot hebben veel overeenkomsten in zowel hardware als software. Niet dat Tesla Bot wielen heeft, maar het heeft bijvoorbeeld een Autopilot-systeem ingebouwd, een scherm en een maximumsnelheid.

Huishoudrobot Nu ligt die laatste wel aanzienlijk lager dan die van de auto’s: Tesla Bot kan niet sneller dan acht kilometer per uur. De reden? Musk wil dat mensen sneller dan de robot kunnen wegrennen en hem kunnen overmeesteren. Een tikkie onheilspellend, maar misschien wel meer toekomstbestendig dan een robot die eigenlijk beter is dan een mens. De robot is 1.73 meter lang en weegt 57 kilogram. De robot krijgt mens-achtige handigen met vijf vingers en loopt op twee benen. De robot kan straks 5 kilogram dragen met uitgestrekte armen, maar deadliften is een betere optie: 68 kilogram moet Tesla Bot wel lukken. Als de robot gewoon iets draagt, dan kan hij 20 kilogram hebben. Tesla Bot moet helpen met saaie, herhalende en/of gevaarlijke klusjes in huis, dus dan is een beetje draagkracht wel belangrijk. Je kunt de robot er daarnaast op uitsturen voor een boodschap, op basis van een boodschappenlijstje.

Elon Musks robot De grote vraag is natuurlijk hoeveel die robot gaat kosten. Dat we er nog even op moeten wachten, dat is niet zo’n groot probleem, maar we kunnen ons voorstellen dat de prijs van Tesla Bot eerder richting de prijs gaat van de bolide, dan van de gemiddelde robotstofzuiger van de Lidl. Daarover heeft Elon Musk echter nog niets bekendgemaakt. Eerst maar eens dat prototype afwachten in 2022.