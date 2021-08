​Atlas-robot kan salto’s maken en parcours rennen

Het zijn een van de meest atletisch bewegende robots die we kennen: de Atlas-robots van Boston Dynamics. Het is tof om te zien dat de robotmaker doorgaat met wat ze het beste kunnen, nu ze zijn overgenomen door automaker Hyundai. In een nieuwe video kunnen we zien hoe de mechs een parcours rennen en salto’s maken.



Atlas

We hebben Atlas vaker een parcoursje zien lopen, maar het is er duidelijk aanzienlijk beter in geworden. De mensen van Boston Dynamics benadrukken ook dat het voor het eerst is dat Atlas zonder fouten te maken een volledig en ingewikkeld parcours weet af te leggen. De robot springt met gemak over een balk heen, maakt een salto van boven naar beneden en klimt, rent en springt zich een slag in de rondte om maar aan de wereld te laten zien hoe hij evolueert.

Atlas is nog niet klaar: het team zou graag willen werken aan zijn stabiliteit, want ze vinden de robot niet stabiel genoeg wanneer hij zijn vuist in de lucht steekt. Tenminste, het is niet alsof we hier naar de allereerste Atlas ooit kijken: er zijn meerdere nieuwe versies van de robot geweest. De eerste stamt uit 2013.