Twitter Circle komt naar meer gebruikers: dit kun je ermee

Twitter is begin mei gestart met het testen van Circle en dat is een succes. Het heeft aangekondigd de functie naar een grotere groep uit te rollen. Twitter Circle is een nieuwe functie die beschikbaar is voor ‘gewone’ Twitteraars: je hoeft er dus niet per se Twitter Blue voor te hebben, de abonnementsvorm die we nog steeds niet hebben in Nederland.

Twitter Circle

Nou, Circle is overduidelijk wel in Nederland beschikbaar, want de ene na de andere tweet verschijnt over deze functie. Het idee van Circle is dat je een groep creëert van maximaal 150 mensen die je tweets kunt sturen, in plaats van dat deze openbaar op je timeline verschijnen.

Het meest interessant is daarbij dat je niet kunt kiezen uit alleen volgers. Je kunt dus ineens zorgen dat je in de tijdlijn van Elon Musk voorbij komt, door hem alleen maar aan je Circle toe te voegen. Of hij het ook ziet is een tweede, maar technisch gezien kan dit dus.