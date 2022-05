Twitter Circle - Twitter test tweeten naar een select gezelschap

Twitter is de laatste tijd vooral in het nieuws door de overname door Elon Musk , maar tot die tijd zien we dat het social medium gewoon doorinnoveert. Het test nu bijvoorbeeld Circle, een manier om een tweet slechts aan een select gezelschap te tonen in plaats van de hele wereld.

Goed om te zien dat Twitter gewoon doorgaat met waar het mee bezig is, in plaats van compleet te worden lamgelegd door de op poten zijnde overname. Het test nu Twitter Circle, waarbij je een tweet aan een bepaalde groep mensen kunt adresseren, in plaats van dat je hem zo de wereld inslingert voor iedereen.

Google Plus

Klinkt als iets wat Twitter al heeft, namelijk Communities. Echter is er een groot verschil, want Commuties is een groep waar je zelf lid van wordt en waarin je kunt discussiëren over een bepaald onderwerp, terwijl een Circle er echt voor is gemaakt om een gewone losse tweet een bepaalde adressering mee te geven. Het voordeel is dat mensen je tweet dan wel zien, maar bijvoorbeeld niet kunnen retweeten, waardoor je tweet niet zomaar viral gaat als je iets opmerkelijks zegt (tenzij iemand een screenshot maakt en dat zelf tweet, uiteraard).

Het doet een beetje denken aan de begindagen van Google Plus: het idee van dat social medium was dat je allemaal kringen om je heen verzamelde en dat je berichten die vooral bedoeld waren voor collega’s ook daadwerkelijk alleen naar de mensen zou gaan die jij als collega had gemarkeerd, terwijl gekke dronken foto’s bijvoorbeeld alleen te zien waren voor de mensen die jij vrienden had gelabeld. Hoe het verder met Google Plus is afgelopen, laten we het daar vooral niet over hebben.