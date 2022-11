Mastodon profiteert van gedoe rondom Twitter

Mastodon wordt gezien als een van de betere alternatieven voor iedereen die Twitter de rug toe keren. De afgelopen twee weken heeft Mastodon – lees hier meer over dit sociale netwerk – behoorlijk garen gesponnen bij al het gedoe dat Twitter ten deel gevallen is sinds de overname door Elon Musk.

Forse groei, maar nog steeds een fractie van Twitter

De eigenaar en oprichter van Mastodon heeft deze week vol trots geroepen dat het sociale netwerk nu meer dan 1 miljoen actieve maandelijkse gebruikers heeft. Alleen alk in de afgelopen twee weken werden bijna een half miljoen nieuwe gebruikers verwelkomd. Het aantal nieuwe registraties per uur steeg in deze periode van gemiddeld 70 tot meerdere duizenden.

Daarmee is het natuurlijk nog lang geen ‘gevaar’ voor Twitter. Ik bedoel, 1 miljoen maandelijkse gebruikers versus 250 miljoen dagelijkse gebruikers. Daar hoeft Musk zich vooralsnog geen enkele zorgen over te maken. In tegenstelling tot wat alom verwacht werd, meldde de nieuwe Twitter CEO vandaag dat ook dat sociale netwerk het aantal maandelijkse gebruikers de afgelopen week fors heeft zien toenemen.