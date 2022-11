Wat is Mastodon en waarom praat iedereen erover?

Wat Telegram is voor WhatsApp, dat is Mastodon voor Twitter. Is de dienst down of gebeurt er iets wat het grote publiek niet bevalt, dan wordt er meteen geswitcht of nagedacht over een switch naar een alternatief. Mastodon is een soort open-sourcevariant van Twitter. Nu Elon Musk op nogal eigenzinnige wijze de scepter zwaait bij Twitter, wordt er weer meer gekeken naar Mastodon als alternatief. Maar, wat is het dan precies?

Mastodon

Ten eerste is Mastodon niet nieuw. Het is niet in het leven geroepen door het gedoe bij Twitter. Mastodon is net als zijn concurrent een soort snelle berichtendienst waarbij je in een tijdlijn alle berichten van andere mensen onder elkaar ziet verschijnen en je oneindig naar beneden kunt scrollen. Het is mogelijk om berichten te delen, maar ook favoriet te maken. Kortom, het lijkt heel erg op Twitter.

Het voordeel van Mastodon boven Twitter is dat het met servers werkt. Uiteraard werkt tegenwoordig elk bedrijf met fysieke servers die alle data verwerken, maar bij Mastodon kies je net als in een game bij welke server je je wil aansluiten. Mensen kunnen namelijk ‘servers’ aanmaken met hun eigen regels. Vind je bijvoorbeeld dat Twitter nogal extreem rechts wordt straks, als Elon Musk vrijheid van meningsuiting belangrijker maakt dan waarheidsvinding en respectvol met elkaar omgaan, dan is de kans groot dat je je dan liever bij een Mastodon-server aansluit die als regels heeft dat we het allemaal wel een beetje netjes en leuk moeten houden.