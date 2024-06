Waarom je meer bekende koppen op TikTok voorbij ziet komen

TikTok blijft experimenteren met advertenties om het platform zo winstgevender te maken. Daar zal je wat van merken, want er komen meer bekende koppen voorbij op het platform. Maar misschien niet hoe je denkt: het introduceert nu AI-avatars van creators die reclame maken.

Reclamemakende AI-avatars

Het gaat om avatars die met generatieve AI zijn gemaakt, maar die wel door creators zijn worden beheerd. Het is dus niet zo dat TikTok op eigen houtje zomaar een AI-variant van een creator maakt en daar vervolgens allerlei commerciële boodschappen aan hangt. Het gaat echt om een tool voor creators, waarmee ze zelf advertenties en branded content kunnen maken. Ook bepalen zij in hoeverre anderen hun AI-avatar kunnen gebruiken.

Het lijkt een goede tussenweg die het herkenbaar voor volgers kan maken dat iemand reclame maakt. Normaal doe je dat immers vaak met je eigen gezicht, waardoor de scheidslijn tussen oprechte en commerciële content vaak wat vervaagt. Door een AI-avatar te gebruiken, kunnen mensen direct zien dat het om een advertentie gaat: mits de maker het uiteraard niet gebruikt voor gewone content.

Stockfotografie

Je TikTok-AI-avatar wordt dan een soort variant van jouzelf. En dat geldt niet alleen voor creators, maar ook voor bedrijven die bijvoorbeeld met creators werken of hun mascotte willen gebruiken. Daarnaast zijn er ook stock-avatars, wat wat meer ‘vanille’ foto’s zijn van echte acteurs die betaald zijn om zich voor deze stockfotografie te lenen. Hiermee kun je als bedrijf wat menselijke overkomen, zonder dat je hierbij zelf iemand hoeft in te huren of een medewerker bereid hoeft te vinden.

Creators krijgen tot slot ook iets dat AI Dubbing heet, waarmee je content in tien verschillende talen kunt laten vertalen. Dit zijn onder andere Engels, Japans, Spaans en Koreaans, maar Nederlands zit hier hoogstwaarschijnlijk als kleine taal niet tussen. In ieder geval is het een handige tool voor creators die een groter publiek willen bereiken: zeker mensen die zelf het Engels niet machtig zijn, al wordt ook vaak opgemerkt dat lokale content ook heel goed werkt: niet alles hoeft altijd maar ‘international’ te zijn.

TikTok-verbod

TikTok maakt zich verder op voor het verbod dat op poten is in de Verenigde Staten. Als ByteDance TikTok niet verkoopt, dan wordt het verboden in de USA, omdat het land bang is voor de inmenging van de Chinese overheid. In Nederland is nog helemaal geen sprake van dit soort wet- en regelgeving.