Bedrijfsprofielen en TikTok-beroemdheden worden online aangevallen

Tegelijkertijd heeft TikTok aangegeven dat het al maatregelen heeft genomen om de aanval tegen te gaan en zou het ook niet meer moeten gebeuren in de toekomst. TikTok zegt dat het mensen niet op ideeën wil brengen en houdt het daarom wat summier. Een beetje vaag allemaal, zeker voor iets dat is opgelost mag er wel meer transparantie zijn, maar gelukkig weet Forbes meer. Het laat weten dat er waarschijnlijk malware werd verspreid via de Direct Messages (privéberichten) en dat gebruikers daarmee waarschijnlijk het slachtoffer zijn geworden van de hackers.

Wat wilden de hackers?

Opmerkelijk genoeg is het totaal niet duidelijk wat de hackers er precies mee wilden. Zouden ze de accounts hebben gehackt om de merken en mensen dwars te zitten, om te kijken wat er in de DM’s allemaal gebeurde, of misschien om inzicht te krijgen in iets heel anders? Het is onduidelijk. Hackers hebben bijvoorbeeld ook geen berichten gepost op naam van het account, terwijl je zo denken dat ze daarmee wel kunnen laten zien hoe machtig te zijn.

Het enige wat voor de buitenwereld kan zijn opvallen is dat het TikTok-account van CNN bijvoorbeeld vorige week een paar dagen niets plaatste, wat vreemd is voor een nieuwswebsite die zo op het ‘breaking news’ zit. En zeker nu, want er is vanalles gaande met Trump, Biden en de presidentiële verkiezingen van de Verenigde Staten. En nu we het daar toch over hebben: dit nieuws is natuurlijk olie op het vuur van de Amerikaanse politiek, die sowieso al druk bezig is om het invloedrijke platform uit China wat minder macht te geven in zijn land. Als ByteDance TikTok niet verkoopt, dan mag het helemaal geen zaken meer doen in de VS. TikTok gaat nog in hoger beroep.