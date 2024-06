X toont je straks helemaal geen likes meer

X is echt geen Twitter meer. Het zit heel anders in elkaar: het heet niet meer Twitter, het is totaal oké met pornografie en nu kun je ook de likes (hartjes) niet meer zien bij posts. Deze positieve manier om iemand een hart onder de riem te steken of te laten merken dat je het roerend met hem of haar eens bent, gaat verdwijnen. Althans, het is niet zo dat de likes helemaal verdwijnen, maar net als op Instagram zie je ze niet meer als buitenstaander.

Instagram, maar dan anders

Zoals gezegd is het dus niet per se een goed plan van X, maar was het een goed idee van Instagram dat nu door X wordt geïmplementeerd. Instagram haalde de likes weg om te zorgen dat mensen het algoritme niet zo makkelijk konden beïnvloeden, maar ook om te zorgen dat het platform meer is dan alleen maar een populariteitswedstrijd. Bij Instagram is het een succes gebleken en nu doet het social media-platform van Elon Musk het dus ook.

Het heeft echter een heel andere achterliggende motivatie dan Instagram had. Het gaat niet meer om populariteit, het gaat om veiligheid. Zo stelt Elon Musk dat het belangrijk is om mensen de kans te geven om dingen te liken zonder hierop aangevallen te worden. Kortom, het is eigenlijk juist de negatieve kant van het liken zelf dat hij graag wil verwijderen. Hij wil dat mensen zich vrij voelen om te liken wat ze willen, zonder dat ze hiervoor worden afgestraft door andere gebruikers.

Important to allow people to like posts without getting attacked for doing so! https://t.co/3O1bG7wIGe — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2024

Likes verborgen

Een grotere vrijheid van meningsuiting dus, waarbij de mensen die de post hebben geschreven uiteraard nog wel zien hoeveel likes deze heeft ontvangen. Ook zie je nog steeds de Like-teller die je gewend bent, maar dat geldt dus altijd alleen om hoeveel likes er zijn op de eigen posts. Van andermans posts zie je vanaf deze week niet meer door wie ze worden geliked, maar wel hoeveel ze zijn geliked. Je ziet ook niet meer op het profiel van een gebruiker een tabblad met welke posts hij of zij allemaal heeft geliked.

Het was al mogelijk voor mensen met een betaald account op X: X Premium bood al de optie om likes te verbergen. Nu komt het ook naar de rest van de X-gebruikers. Musk wil graag meer bezig met het aantal views op een post dan het aantal likes. Het wordt dan meer zoals een internetsite, want daar is dat soort informatie ook belangrijker dan hoeveel likes een bepaald artikel heeft.