Deze week viral: kermisjongen, post-it-keuzes en Ajax

Lekker lachen

Je zal maar in het Amerikaanse Congress zitten en je kind meenemen naar werk. Waarom hij jet deed is niet duidelijk, maar de speech van vijf minuten komt in ieder geval echt niet meer over. Hij had tegen zijn zoontje gezegd dat hij gewoon lief voor de camera moest lachen naar zijn broertje, maar in plaats daarvan vond hij het wel heel leuk om gekke bekken te trekken. Een heel bijzonder gezicht.