Deze Week Viral: Trumps haaienspeech, kussentruc en ballencheck

Deze week hebben we veel viral zien gaan, maar we kunnen maar met één viral video beginnen en dat is de haaienspeech van Trump. Let’s go!

De haaienspeech van Trump

Trump staat er volgens sommigen om bekend haatspeech te doen, maar nu doet hij haaispeech. In een tirade die hij gaf ging hij helemaal los over haaien en zinkende boten, waarmee hij flink viral gaat. Is het expres, en gaat het viral door hemzelf of juist door zijn tegenstander? Eén ding is zeker: het verhaal raakt kant noch wal.

Doe die kussentruc maar niet

Op TikTok kun je allerlei handige hacks vinden voor je leven, maar niet allemaal zijn ze even effectief. Waar een kussen bij een luchtvaartmaatschappij als ‘comfort item’ wordt gezien en dus niet meetelt als bagage, zijn mensen op TikTok de tip gaan zetten om daar dan gewoon allemaal kleding in te doen. Eén man probeerde dat ook en die werd tegengehouden door het personeel van de luchtvaartmaatschappij. Uiteindelijk werd het zo’n verhitte discussie dat hij meegenomen moest worden door security. Kortom, vergeet het maar met je kussen als stiekeme tas.

John de Wolfs ballencheck

John de Wolf gaat viral met een video die hij voor Hema maakte. Het is een reclame voor boxershorts, maar meer nog is het een manier om mannen te vertellen dat zij hun ballen moeten checken op ziektes. Heel verstandig, want door jezelf goed te checken leer je sneller als er iets abnormaal is en ben je er hopelijk vroeg bij.

Lorentia Veppi gaat viral als Vlaamse moeder

Lorentia Veppi heeft groot succes op TikTok met haar video’s waarin ze laat zien hoe Vlaamse moeder zijn. In een grappige, ook voor Nederlanders heel herkenbare video beeldt ze allerlei typische ‘moederdingen’ uit en dat werkt op de lachspieren:

Megan Thee Stallion verdrietig om AI-fakeporn

Megan Thee Stallian had tijdens een concert een emotioneel moment, toen ze met haar publiek deelde dat ze er echt niet oke mee is dat er een video met AI-fakeporn van haar rondgaat en hoe mensen hun best doen om haar het leven zuur te maken als ze succes heeft. Een kwetsbaar momentje dat laat zien dat AI-fakeporn veel verder reikt dan het internet alleen.

Poepmuseum gaat viral door jonge medewerker

Het poepmuseum gaat viral omdat het hun jonge medewerker de video liet monteren over wat er allemaal te zien is in de nieuwe expositie van dit bijzondere museum. Het is lekker snappy, bijna poëzie, en het gaat vooral keihard viral:

Is Tasty Wok smakeloos met deze actie?

Tasty Wok is een plek waar veel Nederlanders komen, en daarom is dit Aziatische restaurant erg slim geweest met het inrichten van een specifiek hoekje. Saus! Is het iest om schande over te spreken, is het smakeloos, en moeten mensen gewoon lekker genieten van hun eten zonder er een liter mayo overheen te gieten? De meningen zijn erover vrdeeld, maar deze foto van Alex Mazereeuw ziet er niet heel erg smaakvol uit.

Tasty Wok Lelystad pic.twitter.com/yycczBLwk1 — Alex Mazereeuw (@mazereeuw_alex) June 8, 2024

Geld besparen met de Aldi

Sommige mensen kiezen in de supermarkt bewust een bloemkool met weinig bladeren, want die weegt minder. Aldi gaat daarin nog een stapje verder, want het denkt dat je zo’n zelfde truc ook kunt uithalen met… bananen.

Monica Geuze laat Dubai-reep viral gaan

Als Monica Keuze iets test, of aanprijst, dan weet je dat je als bedrijf moet gaan produceren. Momenteel gaat de Dubai-reep viral, die lijkt op baklava in chocolade. Het is pistache, het kunefe en het maakt een knisperend geluid, wat helemaal inspeelt op de ASMR-trend. En ja, als Monica het dan ook nog lekker vindt, dan kun je erop rekenen dat je een succes in handen hebt. Volgens de makers ervan, De Bonte Koe, heeft Monica overigens zelf besloten deze reep te kopen, dus het is geen #spon.

De witte hoofdband is helemaal on EK-trend

Memphis DePay draagt een witte hoofdband en het hele land loopt ermee weg. De voetballer zorgt ervoor dat we geen brulshirt met geschminkt vlaggetje meer hoeven te dragen om te laten zien dat we fan zijn van Oranje: de witte hoofdband zoals hij die droeg in de wedstrijd tegen Canada is de EK-trend. En daar spelen diverse bedrijven slim op in. Albert Heijn, Stella Fietsen en natuurlijk EasyToys.

Veel plezier met de wedstrijd vandaag!