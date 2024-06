Deze nieuwe Snapchat-functie willen we in alle socials

Snapchat introduceert een nieuwe functie die ervoor moet zorgen dat minder tieners in de val vallen van sextortion. Een functie die wij, ook als niet-tieners, graag zouden zien op meer social media.

Sextortion op Snapchat

Snapchat blokkeert vanaf nu automatisch vriendenverzoeken blokkeren als ze van kwaadwillenden afkomstig lijken te zijn. Dat is niet zomaar: Snap laat weten dat het een groeiende trend opmerkt van sextortion scams die bovendien steeds ‘beter’ worden. Bij sextortion worden mensen gechanteerd nadat ze hun naaktbeelden met iemand hebben gedeeld, of iemand deze heeft gemaakt door opnames te maken met de webcam. Het is een heel serieuze vorm van afpersing waar vooral jongeren het slachtoffer van worden, omdat zij doorgaans de gevolgen van hun acties wat minder snel inzien.

Snapchat is een van de populairste social media onder jongeren, waardoor het goed is dat Snap hier wel een rol pakt. Naast het blokkeren van vriendverzoeken die lijken te komen van kwaadwillenden zijn er ook nieuwe waarschuwingen ingebouwd om mensen bewust te maken van het feit dat ze wel eens met iemand te maken kunnen hebben die kwaad in de zin heeft (ook als dat op dat moment nog niet het geval lijkt te zijn).

#DYK that 1 in 6 victims of sextortion consider self-harm or suicide? Sextortion happens every single day & it can be devastating to the kids who find themselves in a situation they're not prepared to handle & who may fear reporting the incident or seeking help. pic.twitter.com/7kQ8Pt4vd4 — U.S. Attorney Maine (@USAO_ME) June 26, 2024

Ernstige gevolgen

Sextortion is al jaren een belangrijk topic als het gaat om social mediagebruikers. Er zijn zelfs jonge meiden en jongens die na zo’n sextortion-geval een einde aan hun leven hebben gemaakt, omdat ze simpelweg zoveel schaamte voelen en onzekerheid, dat ze het ten eerste voor zich houden en ten tweede geen uitweg meer zien. Zeker een reden voor actie, helemaal als die aanvallen inderdaad steeds geniepiger worden. Snapchat zegt: “Afgelopen november hebben we een pop-upwaarschuwing geïntroduceerd wanneer een tiener een bericht ontvangt van iemand met wie hij nog geen gemeenschappelijke vrienden heeft of die nog niet in zijn contactenlijst staat. Het bericht informeert tieners over mogelijke risico’s zodat ze zorgvuldig kunnen overwegen of ze contact willen en herinnert hen eraan alleen contact te maken met mensen die ze vertrouwen. Sinds de lancering heeft deze functie miljoenen Snapchatters in staat gesteld om actie te ondernemen, wat heeft geleid tot meer dan 12 miljoen blokkades.”

Zoiets zouden we graag op meer social media zien. Nu is dat ook al op veel plekken ingebouwd, maar die mag wat ons betreft wel een tandje worden opgeschroefd. Nu val je als volwassene iets minder snel ten prooi aan zo’n chantagetruc, omdat je ten eerste over het algemeen meer door de wol geverfd bent. Maar toch, het kan alsnog gebeuren, naast dat er genoeg andere scams op je afkomen. Mensen die met je in zee lijken te willen voor crypto, Nigeriaanse prinsen en dan zwijgen we nog over mensen die via phishing je persoonlijke gegevens of betalingsgegevens proberen te ontfutselen. We zouden graag voor dit soort gevallen ook zo’n beschermlaag willen. We zien nog veel te vaak via Instagram dit type berichten binnenkomen, en zelfs via WhatsApp weten Amerikaanse scamnummers ons te vinden om ons weer in een oneindig ellendige crypto-val te lokken.

Scamberichten

Helemaal niet slecht om dat dus breder uit te rollen, maar in ieder geval is het goed om bij sextortion te beginnen. Over crypto-berichten kunnen we vaak gewoon lachen met onze vrienden, zeker als ze vol spelfouten staan. Hetzelfde geldt voor mannen die zogenaamd je sugar daddy willen zijn. Echter zijn het juist die berichtwisselingen achter gesloten deuren die zorgen voor de grootste problemen, en dat vaak ook nog eens bij een kwetsbare groep. Plus, zelfs als die criminelen het geld krijgen van de tiener die wordt afgeperst, dan zetten ze vaak alsnog het materiaal online.

Shame. Fear. Confusion. Those are things a teen or child may feel that keep them from seeking help when they are the victim of a crime like #sextortion. Do you know how to talk to your loved ones about how they can protect themselves online? https://t.co/o8p1aDKTrM pic.twitter.com/aaPYqab9Nm — FBI Portland (@FBIPortland) June 25, 2024

Snapchat laat de waarschuwingen onder andere zien wanneer mensen die door anderen zijn geblokt berichten sturen of mensen die helemaal niet uit de gebruikelijke regio komen waarin de tiener actief is. En in het verlengde daarvan zal Snap ook vaker waarschuwen dat iemand zijn locatie deelt en met wie: iets waarvan mensen wanneer ze Snapchat beginnen te gebruiken vaak totaal niet door hebben dat die leuke landkaart die ze zien met hun eigen locatie erop, ook daadwerkelijk door anderen te zien is. Kortom, een beetje meer veiligheid ingebouwd, en dat is zeker voor tieners hard nodig. Zeker als het om sextortion gaat.