De officiële Deadpool & Wolverine-popcornbak willen we ook in Nederland

Speciale popcornbakken zijn een groot ding in de Verenigde Staten. Het lijkt een nieuwe trend te zijn, waarvan we alleen maar kunnen dromen dat het ook naar Nederland overwaait -al moet Pathé eerst maar eens met vers gepopte popcorn komen-. Je ziet het in bijvoorbeeld Disneyland, van die verzamelbare popcornbakken, maar ze bestaan ook in de bioscopen in de Verenigde Staten en veranderen per film. Zo was er een heel gekke zandworm-popcornbak voor Dune Part 2 en nu is het aan de aankomende Marvel-film Deadpool & Wolverine om met een viral gaande popcornbak te komen.

Deadpool & Wolverine-popcornbak

Op de zijkant is te lezen dat de bak ontworpen is door Deadpool en het is het hoofd van Wolverine. De X-Men-held heeft zijn mond wijd open en daar kun je dan popcorn uithalen terwijl je geniet van de film met daarin de superheld en de antiheld. Het ziet er grappig uit, alsof de mutant de popcorn uitbraakt, maar dat maakt het alleen maar nog beter passend bij de film, die ook vol grappen en grollen zit. Deadpool is er in ieder geval erg over te spreken, zoals je kunt zien in de tweet met video: