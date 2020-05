Een derde Deadpool-film? Deadpool-maker niet blij met Marvel

Doodserieus, net als Deadpool

De beste man is ongeveer net zo direct als zijn grootste creatie, zo bleek maar weer toen hij werd gevraagd of een Deadpool/X-Force-film een optie zou zijn nu de personages allemaal onder Disney / Marvel Cinematic Universe hangen. Dit is wat Rob Leifeld daarover te zeggen had:

“Ik weet het niet. Ik ga nu iets vertellen wat mensen niet willen horen, maar gelukkig ben ik een realist. Ik heb het idee dat Deadpool z’n films hard op iets afkoersen. We hebben twee fenomenale films en we leven in een cultuur die altijd maar vooruit kijkt. Het gaat altijd maar om volgende, volgende, volgende! Het is een soort koorts. Als die koorts eenmaal gaat liggen, dan moeten mensen echt even achterover hangen. Besef je goed dat Deadpool 1 en 2 binnen twee jaar na elkaar verschenen en dat kan ik nu niet. Ik ben dus niet zo dol op Marvel’s plannen.“