Een nieuwe wereld opent zich in Snapchat: AI-gegenereerde lenzen

Snapchat is al jaren bezig met AI, want het is één van de hulpstukken bij het maken en goed laten werken van de bekende lenzen. Nu gaat het een stapje verder, want het laat je straks zelf lenzen maken op basis van een AI-prompt.

AI-filters op Snapchat

‘Ibiza in de achtergrond met als filter een zonnebril met cocktailglazen aan de zijkanten.’ Of ‘Een gladmakend filter die ook meteen een tattoo met het logo van DutchCowboys op je wang zet’. Wij zien het al helemaal voor ons met de AI-lenzen van Snapchat. Snap heeft een vroege versie van een nieuw model getoond op de Augmented World Expo en daarmee kun je levendige augmented reality-ervaringen creëren door een AI-prompt te schrijven.

Dat doet waarschijnlijk wel wat stof opwaaien onder digitale artiesten, die steeds vaker merken dat AI helemaal niet altijd de ‘hersenloze, repetitieve’ taken van ons overnemen. Soms neemt AI ook juist het leukste werk over, wat in het geval van een digitaal artiest die normaal Snapchat-lenzen maakt, geen prettige zaak is. Het creatieve proces, het maken van zo’n lens, wordt straks aan AI overgelaten.

Augmented reality

Tegelijkertijd zijn er ook veel toffe toepassingen: niet alleen stelt het mensen in staat om zelf met een passend filter te maken, het kan ook voor bedrijven interessant zijn, die misschien nog aan het kijken zijn wat er met augmented reality allemaal mogelijk is. Het kan bijvoorbeeld tof zijn bij evenementen, dat je een heel passend filter kunt maken voor Snapchat dat vervolgens massaal wordt gedeeld.

Wel vragen we ons af hoe goed het werkt: er is natuurlijk veel achterliggende software die het allemaal goed passend op het gezicht en lijf moet maken, elk digitale element, maar hoe wordt dat als je het van AI laat afhangen? Als sommige afbeeldingen van mensen al 6 vingers tellen of armen die de schouders overslaan en er zo uit de nek uit komen ploppen, dan houden we ons hart vast voor de gekke dingen die er dan bij deze nieuwe functie van Snapchat uit zullen komen.

Interessant is dat het model klein genoeg is om op een smartphone te kunnen draaien en het zou minuten in beslag nemen. Het kan frames gewoon opnieuw renderen in real time. Dat is best indrukwekkend, maar volgens Snapchat zelf moeten ze nog wel wat sneller worden. Het heeft dus nog wat tijd nodig, maar Snap zegt dat het eind dit jaar naar gebruikers komt. Over een paar maanden kun je bovendien de eerste met een AI-prompt gegenereerde lenzen al verwachten op het social medium.