Fastned verlaagt tarieven aan de EV-pomp

We zijn er nog lang niet uit, de energiecrisis. Maar er is de afgelopen weken wel al een positieve ontwikkeling gaande. De gas- en elektriciteitsprijzen op de wereldmarkt dalen gestaag. En dat heeft nu ook invloed op de tarieven voor elektriciteit bij de ‘EV-pomp’. Wie zijn elektrische bolide bij Fastned aan de snellader hangt betaalt sinds gisteren (1 november) geen 83 cent per kWh meer. Het nieuwe tarief is nu 74 cent voor een kilowattuur.

Energieprijzen dalen

Fastned noemt, uiteraard, de dalende prijzen op de energiemarkt als reden voor de daling. Het is in ieder geval goed om te zien dat als de tarieven ook weer omlaag kunnen, ze dat ook echt gaan. Het nieuwe tarief bij Fastned geldt voor zowel Nederland als België en en Duitsland. Het is overigens het zogenoemde ‘pay-as-you-go’ tarief, voor klanten die geen Fastned abonnement hebben. Voor Gold Members dalen de prijzen ook, aangezien zij 30% korting krijgen op de standaard (pay-as-yo-go) kilowattprijs.

Met de prijsdaling is een groot deel van de prijsverhoging die in september doorgevoerd werd – van 68 naar 83 cent – weer tenietgedaan. Daarbij moeten we natuurlijk ook wel rekening houden met het feit dat tot januari de BTW op energie van overheidswege verlaagd is (als compensatie). Die compesatie (9% BTW ipv 21%) loopt op 1 januari 2023 af, dus de kans is heel groot dat de prijzen aan de EV-pomp dan weer stijgen.