Fastned 'leverde' bijna 39 miljoen elektrische kilometers

Ondanks dat in 2021 zowel percentueel als in absolute aantallen minder EV’s verkocht zijn, groeit het aantal elektrische auto’s natuurlijk nog wel. Daar plukt niet alleen het milieu de vruchten van, maar zeker ook de aanbieders van snellaadpalen. Fastned is in Nederland een van de grotere aanbieders op dat gebied. Het bedrijf zag haar omzet in het laatste kwartaal van 2021 met maar liefst een factor 2,5 de lucht in schieten, naar 4,9 miljoen euro. Een jaar eerder lag die omzet nog op 1,9 miljoen euro.

Verdubbeling laadsessies

Die omzetstijging was grotendeels te danken aan een verdubbeling van het aantal laadsessies in dat kwartaal. In totaal stonden tussen 1 oktober en 31 december zo’n 385.000 EV’s aan een Fastned laadpaal. Dat de omzet ruim meer dan verdubbelde heeft deels ook te maken met de verhoging van de kWh prijs die medio november – en 1 december voor Gold abonnees – doorgevoerd werd. De uitbreiding van het aantal snelladers en de opening van nieuwe laadpleinen, ook in andere landen, zorgde natuurlijk ook voor een deel van de omzetstijging.

Daarnaast kan ik mij in ieder geval ook voorstellen dat de komst van meer hyperchargers (150 – 300 kW) er ook toe leidt dat tijdens een typische laadsessie van 30 tot 45 minuten meer kWh’s worden afgenomen. Toegegeven, het is een hersenspinsel van mij persoonlijk, uit mijn eigen ervaring. Met een EV die op een hogere capaciteit kan laden blijf ik vaak even lang bij een snellader staan als met een EV die die capaciteit nog niet kan verwerken. En dan heb je in dat half uur nu eenmaal meer kWh’s ‘getankt’.