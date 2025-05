Je Tesla laat je nu duidelijker weten hoe ver hij is geladen

Child Left Alone

Daarnaast komt Tesla in zijn nieuwere auto’s met een update waardoor je een melding krijgt dat je je kind in de auto hebt gelaten. Het komt alleen naar Europa en alleen op de de Model 3 van half 2023 en later, omdat die een radar hebben in de cabine. De melding heet ‘Child Left Alone’ en het komt later wel naar andere regio’s en auto’s. Zo word je even aan het denken gezet als je van plan bent om je kind tijdens het een supermarktbezoek in de auto te laten.

Een goede veiligheidsoptie, al is de verwachting dat meer mensen gebruik zullen maken van de laad-informatie die nu in de Live Activities voorbijkomt omdat het op meer bolides en op meer mensen van toepassing is. Het is bovendien een optie om geld te besparen, en dat is sowieso altijd populair. Het is nu beschikbaar in de Tesla iOS-app versie 4.45.0 in de App Store.