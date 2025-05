Het Chinese BYD verkoopt meer auto’s in Europa dan Tesla

Meer elektrische autoverkopen

In de landen die behoren tot de Europese Unie worden steeds meer volledig elektrische auto’s verkocht. Er werden in april dit jaar 28 procent meer volledig elektrische auto’s verkocht dan het jaar eerder in die maand. Dit hele jaar laat al zonnige cijfers zien voor de verkopen van elektrische auto’s. Tesla was hier normaal een voorloper in, maar is nu van de troon gestoten.

Tesla verkocht maar liefst 49 procent minder auto’s in april dan het jaar ervoor. Tesla bleef steken op 7.165, terwijl BYD daar met 7.231 overheen ging. In auto’s is het een klein verschil, in groei is het immens: BYD verkocht deze april 359 procent meer auto’s dan in april 2024. Niet slecht voor zo’n jonkie: BYD is pas sinds eind 2022 echt aanwezig in Europa.