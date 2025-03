BYD wil samenwerken met Tesla ‘tegen verbrandingsmotor’

Brandstofauto’s

Het is ook opvallend dat BYD nu een grote strijd wil voeren tegen brandstofauto’s: het heeft namelijk ook een hybride in zijn assortiment, dus het heeft zelf ook een verbrandingsmotor in zijn auto gestopt. Toch valt daar wel iets voor te zeggen: de automaker wil immers dat mensen naar elektrisch gaan en daar is zo’n hybride auto een ideale overgangsoplossing voor. Reden voor BYD om met Tesla een verandering in de industrie teweeg te brengen.

BYD zal je steeds vaker zien in het straatbeeld. De auto’s zijn ook al enige tijd in Nederland verkrijgbaar en het bedrijf heeft net nog 5,5 miljard euro bij elkaar gespaard door aandelen te verkopen, met als doel om fabrieken te openen in Turkije en Hongarije om zo de hoge invoerheffingen die door Europa worden gerekend te kunnen omzeilen. Het wil sowieso veel meer uitbreiden in het buitenland. Wat overigens ook helpt, om nog terug te komen op de plug-in hybrid die het bedrijf in zijn assortiment heeft, is dat die hoge importheffingen dan weer niet gelden op hybrides, waardoor BYD zeker nog niet klaar is met het maken van dit type auto. Juist nu de vraag naar volledig elektrische auto’s erg is gedaald in Europa, zien de Chinezen een kans voor meer hybride auto’s.

Verder zegt BYD dat het juist wil dat meer bedrijven naar China komen en dat de overheid ze zal steunen. De topvrouw zegt dat de Chinese overheid juist graag wil samenwerken om nieuwe technologieën te realiseren. Ze noemt haar bedrijf een Chinees bedrijf dat veel meer openstaat voor samenwerking met buitenlandse bedrijven dan in onze regio het geval is.