5 dingen die je moet weten over de plug-in hybride van BYD

Een fijne elektrische actieradius

Deze auto maakt gebruik van de Blade Battery, een batterij die BYD zelf heeft ontwikkeld en op een veilige manier goede prestaties levert. Er worden geen schaarse grondstoffen gebruikt zoals nikkel en kobalt. De actieradius van deze auto is precies wat hem zo’n goede keuze voor een plug-in hybride maakt: hij kan 77 kilometer halen op zijn elektomotor. Inclusief zijn brandstofkant kom je hiermee uit op een actieradius tot 1.080 kilometer: je kunt er dus gewoon vanaf Amsterdam mee naar Wenen rijden zonder te hoeven laden of tanken.

Luxe uitvoering

Omdat BYD-auto’s doorgaans vrij fijn geprijsd zijn, zou je kunnen denken dat je dan geen luxe hoeft te verwachten. Dat is niet zo: deze auto biedt twee luxe uitvoeringen met een panoramisch glazen schuifdak, een draaibaar touchscreen, 100 procent vegan-lederen elektrisch verstelbare autostoelen, een blind spot monitor, een 360 panorama-camera en 19 inch lichtmetalen velgen. Het is helemaal aan jou wat je daarin kiest, maar standaard biedt deze auto al een rijke uitrusting: dat panoramisch glazen schuifdak en de elektrisch verstelbare voorstoelen zijn bijvoorbeeld standaard. Er is bovendien nog het verschil tussen de Boost en de Design AWD, waarbij die laatste net even wat luxer is met vierwielaandrijving, 238 kW, meerdere rijmodi (eco, normal, sport, snow, sand en mud) en een hoger aanhangergewicht van 1.300 kg.

Een intelligente auto

Het 15,6 inch touchscreen in het midden zorgt dat je de auto op een centrale plek kunt beheren. Denk aan connectiviteit met bijvoorbeeld een smartphone via Android Auto of Apple Carplay, maar ook het aanzetten van muziek. Daarnaast zie je je navigatie en andere informatie in een oogopslag op het grote infotainmentscherm, dat voor meer mensen in de auto goed kan worden bekeken. Dat scheelt weer vragen als: ‘Hoe ver is het nog?’ Verder kun je dankzij intelligente spraak allerlei functies inschakelen, zodat je je handen aan het stuur kunt houden en je ogen op de weg.

Deze auto is een veelzijdige SUV die de stap naar elektrisch rijden erg aantrekkelijk maakt. Bovendien is het een auto waarin zowel veiligheid een grote rol speelt, als comfort. Het is niet sexy om te zeggen, maar dit is uiteindelijk ook een heel praktische auto, die je ook nog eens veel verder kan brengen dan menig andere hybrid.