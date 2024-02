​BYD Yangwang U9: Chinese supercar gaat in 2,3 seconden 309 km/u

Het Chinese merk Build Your Dream mag dan vooral voet aan de grond krijgen met zijn betaalbare elektrische auto’s: het merk maakt ook auto’s die niet onderdoen voor een Lamborghini. De nieuwe elektrische supercar van BYD heet Yangwang U9 en gaat in 2,3 seconden 300 kilometer per uur. Je zal maar haast hebben…



BYD Yangwang U9

De topsnelheid van de mooi gevormde bolide is 309 kilometer per uur en de 400 meter sprint weet hij in 9,78 seconden te halen. Wil je snel naar 100 kilometer per uur komen, dan is dit ook een geschikte auto om dat te doen: hij heeft er slechts 2,36 seconden voor nodig. Vind je snelheid minder belangrijk, maar actieradius des te meer, dan zal deze auto je misschien ook nog verbazen.

Yangwang U9 heeft een range van 450 kilometer op één keer volledig laden. Snelladen is een optie en wel met 500 kW. Het is zelfs mogelijk op te laden met twee laders tegelijk om het nog sneller te laten verlopen. China krijgt de primeur: daar verschijnt deze supercar in de zomer van dit jaar, maar later zou het ook naar de rest van de wereld komen en is de kans wat groter dat je er eentje in het echt kan zien.

Chinese elektrische supercar

Moet je er diep voor in de buidel tasten? De BYD Yangwang U9 met zijn 1.300 paardenkrachten en maximale torque van 1680Nm kost geen miljoenen: voor 215.000 euro heb je er eentje op de oprit staan. Althans, als er geen te hoge drempels in je wijk aanwezig zijn.