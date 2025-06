50 jaar verplichte autogordels: hoe zelfs de autogordel innoveert

Als er iets is waarop weinig innovatie lijkt te gebeuren, dan zijn het wel autogordels. Het is immers altijd zo’n polyestervezelband met een gesp eraan die je in een kunststof bevestigingspunt steekt. Het is 50 jaar geleden dat de autogordel verplicht werd in Nederland: dit is wat er inmiddels wel aan is veranderd.

Autogordels verplicht

De driepuntsgordel is in de basis veelal hetzelfde gebleven als in de jaren 60. Op die manier zit je goed vast met zowel je onderlijf als je bovenlijf. Soms is het gek om te bedenken dat een autogordel verplicht is en een helm op de fiets niet; het zijn beide maatregelen voor de persoonlijke veiligheid om ernstig letsel te voorkomen. Zo zou je door het dragen van een gordel 50 procent minder kans hebben te overlijden als je in een frontale botsing betrokken bent. De gordel redt al die jaren duizenden levens per jaar.