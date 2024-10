10 mooie auto-verhalen uit het Alfa Romeo Museum

Ben je op reis in Italie, of ben je gewoon heel erg groot fan van alles Alfa Romeo, dan is een bezoek aan het Alfa Romeo Museum de moeite waard. Je kunt je ogen goed de kost geven, van auto’s die ouder zijn dan 100 jaar tot nieuwe bolides waarvan de lak net versgespoten lijkt.

Alfa Romeo Museum

Het Alfa Romeo Museum bij Milaan in de buurt is een bijzondere ervaring. In de vroege jaren ‘50 van de vorige eeuw waren medewerkers van Alfa al gestart met het maken van een soort museumcollectie, waarvan uiteindelijk werd besloten dat het ‘museum’ voor het hoofdkantoor van het automerk zou moeten komen. In de jaren ‘70 bestond de collectie uit zo’n 100 auto’s.

Tot 2015 was de collectie echt een verzameling, maar daar kwam dat jaar verandering in toen het meer een museum werd. Eerst was het bijvoorbeeld heel chronologisch neergezet, maar nu is het meer op het verhaal. Dat is niet voor niets. Niet alleen houden mensen nu eenmaal van verhalen: het is ook een manier om mensen die niet per se volop geinteresseerd zijn in auto’s toch mee te nemen in alles Alfa Romeo.

Van verzameling naar collectie

Het museum begint dus met een stukje historie over het bedrijf, zoals dat moment waarop het startte met het maken van vliegtuigmotoren en zelfs motoren voor boten. Maar ook de ontwikkeling van het logo, van de naam Alfa, van de onbekende oprichters, enzovoort. Er is veel te zien en zeker met een rondleiding wordt het verhaal op toffe wijze bij elkaar gepuzzeld. Waarom is het bijvoorbeeld geen Milano meer in het embleem? Waarom hadden de eerste auto’s het stuur aan de rechterkant? Het wordt allemaal duidelijk in dit imposante museum. En we vertellen een aantal verhalen graag door: dit zijn 10 mooie auto’s en hun verhaal uit het Alfa Romeo Museum:

1. Alfa 24 HP 1910

Toen Romeo nog niet in de picture was en Alfa nog Anonima Lombarda Fabbrica Automobili was, produceerde het zijn eerste automobiel. De Alfa 24 HP 1910. Een auto waarbij een slim trucje was gebruikt. Destijds mochten auto’s niet zoveel paardenkrachten hebben, maar de Italianen faketen even dyscalculie en draaiden in de naam de paardenkrachten om. Deze auto had 42 paardenkrachten en dat is bizar te noemen: een death trap die 870 kilo woog en een topsnelheid had van 110 kilometer per uur. Nogmaals, we hebben het hier over 1910 en autogordels waren nog lang niet verplicht.