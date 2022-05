​Alfa Romeo Tonale, dynamiek ten top en dit is waarom

Voordat we overschakelen naar het fantastische weggedrag van deze compacte SUV, kijken we eerst even naar binnen Daar zien we iets unieks in de techniek. Namelijk het nft-certificaat. De Tonale is de eerste auto ter wereld met dit certificaat. Wat het is? De technologie is gebaseerd op het concept van een blockchain-kaart, een vertrouwelijk en niet te wijzigen verslag van de belangrijkste fasen in de levensduur van een individueel voertuig. Deze technologie certificeert de auto bij aankoop. Het certificaat ontwikkelt zich verder tijdens het gebruik en de verdere levenscyclus van de auto. Groot voordeel voor de restwaarde. Het is eigenlijk een mix van NAP-data, de servicebeurten, gebeurtenissen met de auto en onderhoud. Dit allemaal in een overzichtelijk app op je telefoon. Waarom heeft Alfa Romeo dit ontwikkeld? Omdat het alle papierwerk weggehaald en als je de auto verkoopt, men in een klap kan zien wat er allemaal met de auto is gebeurd. Schrik niet, er wordt niets van jou persoonlijk opgeslagen. Puur de data van de auto is zichtbaar. Wil je dit niet, dan zet je het gewoon uit.

Wie Alfa Romeo denkt, denkt aan sportief rijden, strak design en energiek. Laat dat nou net de juiste omschrijving van de Alfa Romeo Tonale zijn. Deze nieuwe (plug-in) hybride SUV is een grote stap richting het doel van Alfa Romeo: in 2027 zero emissie – full electric. De Alfa Romeo Tonale debuteert als zeer compleet uitgeruste Tonale Edizione Speciale 130PK Hybrid-versie boordevol toffe technische snufjes. Maar een feature maakt de Tonale echt uniek.

Je bent gewaarschuwd

Als we verder naar binnen kijken in dit paradepaardje van het Italiaanse automerk; de Tonale heeft standaard met een volledig nieuw infotainmentsysteem, inclusief Android-besturingssysteem, CarPlay, Over-the-Air (OTA) updates en integratie van Amazon Alexa. Ook een tof detail: deze SUV kan autonoom rijden op niveau 2 met nieuwe Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). De beleving, controle en emotie van de bestuurder en het rijden staat centraal bij Alfa Romeo. Dus alle systemen werken zonder dat die beleving wordt verstoord.

Tot de rijassistentiesystemen behoren Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC), Lane Centering (LC) en Traffic Jam Assist. Zij zorgen voor een automatische aanpassing van de snelheid, een veilige afstand tot de voorligger en dat de auto in het midden van de rijstrook blijft. De Tonale is ook uitgerust met Autonomous Emergency Braking om de bestuurder te waarschuwen voor een dreigende botsing met een automatische remingreep. Ben je moe of val je bijna in slaap, dan grijpt de Drowsy Driver Detection in en waarschuwt je. Dan biedt de Tonale nog een Blind Spot Detection die weggebruikers in je dode hoeken signaleert, Rear Cross Path Detection die waarschuwt voor kruisend verkeer tijdens het achteruitrijden en een 360° camera. Genoeg om je veilig en comfortabel te voelen.

Het interieur van de Tonale is strak Italiaans design. Met een minimaal aantal knopjes en een mooi overzichtelijk 22,5-inch TFT touch screen. Stoelen zijn in alle richtingen verstelbaar en ook de wangen en de rug is naar eigen comfort in te stellen. Persoonlijk vind ik het jammer – omdat ik lang ben – dat er geen verlenging in de zitting zit. Maar dat doet niets af aan het zitcomfort.