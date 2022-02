Alfa Romeo Tonale de metamorfose van een merk

Alfa Romeo Tonale: La Metamorfosi, in het Italiaans klinkt het als muziek. In het Nederlands spreken we over de metamorfose van een van de mooiste automerken uit de geschiedenis. Alfa Romeo staat synoniem voor alles wat Italië is, synoniem voor emotie en pure beleving. Er zijn maar weinig echte autoliefhebbers wiens hart niet sneller gaat kloppen bij het zien van een Alfa Romeo, of je nu een Alfisti bent of niet.

Automerken struikelen over de grote veranderingen in de auto-industrie. Is het definitief over voor diesels, kiezen we eerst voor hybrid en/of voor een plug-in hybrid of komen we gelijk met een honderd procent elektrische versie. Alfa Romeo heeft in iedere geval een duidelijke keuze gemaakt want de Tonale is in alles een echte Alfa Romeo ongeacht wat voor versie je gaat kiezen.

Alfa Romeo Tonale: Technologie to the max

Maar terug naar die metamorfose. Als je duikt in historie van het merk is de Tonale een soort beeldenstorm. Het nieuwe model staat voor een vorm van extreme verandering, vreemd genoeg met een vrijwel onzichtbare wereldprimeur. De Alfa Romeo Tonale is de eerste auto met een digitaal NFT-certificaat (non-fungible token) wat is gebaseerd op blockchain-technologie. Dit certificeert de auto bij aankoop, waarna het certificaat zich verder ontwikkelt tijdens het gebruik en de verdere levenscyclus van de auto, met grote voordelen voor de restwaarde.

De Tonale heeft een nieuw infotainmentsysteem, integratie van Amazon Alexa, wireless Android Auto en Apple CarPlay, 22.5 inch aan beeldschermen en kan autonoom rijden op niveau 2. De Alexa-integratie biedt ook een intuïtieve spraakassistent en een beveiligde bezorgservice waarmee je als eigenaar de Tonale kunt selecteren als locatie voor het afleveren van pakketten. Of deze optie ook in Nederland en België gaat werken in nog niet bekend.

Verder krijgt hij twee niveaus van elektrificatie, hybrid en een plug-in hybrid Q4. De nieuwe Alfa Romeo heeft een nieuw 48-volt hybride-aandrijfsysteem dat de wielen aandrijft, ook als de verbrandingsmotor is uitgeschakeld. De Tonale plug-in hybrid Q4 met vierwielaandrijving heeft haalt volledig opgeladen max. 80 kilometer (WLTP stadscyclus). Hoeveel km's dat werkelijk oplevert hangt af van heel veel omstandigheden.