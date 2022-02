​Alfa Romeo Tonale: je Amazon-pakjes bezorgd in je kofferbak

Alfa Romeo heeft een nieuwe auto aangekondigd: de Tonale. Amerikanen noemen hem gekscherend al toe nail (teennagel), maar wij noemen hem liever flink geprijsde brievenbus. Je kunt namelijk je Amazon-pakketjes laten bezorgen in de kofferbak. Secure Delivery Voor de pandemie begon was het een groeiend probleem voor mensen met een kantoorbaan: waar gaan al die pakketjes heen wanneer je niet thuis bent? Sommige mensen bellen uit werk standaard aan bij de buren om pakketjes op te halen. Een gelukje aan het thuiswerken is dat je nu meer thuis bent om zelf je pakketjes aan te nemen, maar wat als we straks weer meer naar werk gaan? Alfa Romeo begrijpt je dilemma en biedt nu de optie om je Amazon-pakketjes (ja, helaas alleen die) in de achterbak te laten bezorgen. Deze nieuwe mogelijkheid heet ‘Secure Delivery’ en je geeft je Tonale hierbij op als je bezorgadres.

Alfa Romeo Tonale Stel je voor, je bent in je Alfa Romeo Tonale onderweg naar je werk en je beseft ineens dat er ‘s avonds een Halloweenfeestje is waar je naartoe zou gaan. Je kunt dan via Alexa inspreken dat je graag een Halloweenkostuum wil kopen van een zombie-Harry Potter in maat L, die afgeleverd moet worden in… je kofferbak. Technisch gezien kan dan, terwijl jij op kantoor zit, een pakjesbezorger inderdaad je kofferbak openen en je pakketje erin gooien. Jij stapt einde middag weer in de auto, onderweg naar je feestje en je outfit heb je al bij je.

Hoe het precies in zijn werk gaat, daarover heeft Alfa Romeo nog geen details onthuld: het heeft de SUV zelf namelijk vandaag uit de doeken gedaan. Fans van het Italiaanse automerk zijn er blij mee: er zijn al vijf jaar geen volledig nieuwe auto’s van het merk verschenen. Wel wat varianten van de iets grotere Stelvio, maar dat was het. Het is waarschijnlijk één van de laatste nieuwe Alfa Romeo’s die nog een verbrandingsmotor heeft: het merk heeft belooft vanaf 2027 volledig elektrisch te zijn. Er zijn ook plug-in hybride Tonale’s, die je kunt herkennen aan het logo van Alfa in het zijraam: hierbij is de bekende tong van de slang dan een stekker.

Veel aandacht voor Alexa deze week. De Super Bowl (die aanstaande zondag plaatsvindt) is ook altijd een goed moment voor Amazon om Alexa in het zonnetje te zetten. Hierboven zie je de commercial, met een zeer bekende actrice erin: Scarjo. Amazon-pakketjes Of het pakjes bezorgen via Alexa straks alleen in Italië kan of bijvoorbeeld in de Verenigde Staten waar Amazon vandaan komt, dat is nog onbekend. Wel is het een interessante manier om pakjes te laten bezorgen: je auto als grote, rondrijdende postbus. Dat scheelt weer investeren in een kluisje bij een pakketpunt (of als je op kantoor zit, ruzie met de postkamer over het aannemen van privépakketjes). Tegelijkertijd is het afwachten hoe het straks precies werkt: maak je als bestuurder de auto straks op afstand open om het pakje erin te laten doen door de bezorger, of moet je er toch fysiek bij zijn als de levering plaatsvindt?

Eerste auto met NFT Hoe het ook zij, naast de interessante nieuwe manier om pakjes van Amazon te laten bezorgen, heeft het merk ook een andere trend gezien: NFT’s. Volgens Alfa Romeo is Tonale de eerste auto die gepaard gaat met een NFT. De non-fungible token zou -met toestemming van de eigenaar- data van de auto vastleggen en een certificaat genereren waarop je de status van de auto kunt aflezen. Dat zou een positief effect hebben op de waarde van de bolide en dat is weer handig voor de tweedehands markt: kortom, Alfa lijkt er alvast vanuit te gaan dat je de auto weer doorverkoopt. Zo ja, vergeet dan niet je kofferbakadres uit je Amazon-account te halen, anders heeft die Marktplaatser wel een heel goede deal te pakken.