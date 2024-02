Tributo Italiano; een eerbetoon met een hoofdrol voor de Alfa Romeo Giulia, Stelvio en Tonale PHEV

Zeg je Italië, design en automotive, dan kom je al snel uit bij een Italiaans automerk zoals Alfa Romeo. En dat merk begint het jaar allesbehalve slecht. Ze openen 2024 namelijk met een speciale serie die wereldwijd wordt aangeboden: de Tributo Italiano. Deze one of a kind uitvoering – toegepast op de Giulia, Stelvio en Tonale PHEV – is ontworpen als eerbetoon aan de oorsprong van het merk. Na de aankondiging afgelopen november, was daar nu dan ook echt de kennismaking met de speciale Tributo Italiano serie. In de mooie regio van de ‘Laghi’ in het noorden van Italië mochten we in genoemd trio een bello giro maken.

Italiaanse driekleur

De belangrijkste kenmerken van de Tributo Italiano? Dat is de two-tone carrosserie met een zwart dak, de Italiaanse vlag op de spiegelkappen en een aantal interieuraanpassingen (waaronder in zwart geperforeerd lederen sportstoelen met rode accenten). Leuke gimmick is natuurlijk dat de Tributo Italiano aangeboden wordt in de kleuren van de Italiaanse vlag: Rosso Alfa, Verde Montreal en Bianco Alfa. Allen gecombineerd met een zwart dak. Overigens is voor de Tonale PHEV Tributo Italiano is een schuifdak optioneel.