Dit is de speciale Tributo Italiano serie van Alfa Romeo

Alfa Romeo heeft vandaag een speciale Tributo Italiano serie aangekondigd. Deze Tributo Italiano-uitvoering komt er van de Giulia, Stelvio en Tonale PHEV. En het is een eerbetoon aan de oorsprong, Italiaanse uitmuntendheid en karakteristieke sportiviteit van Alfa Romeo.

Nieuwe topversies

Tot de belangrijkste kenmerken van de Tributo Italiano behoren de two-tone carrosserie met een zwart dak, de Italiaanse vlag op de spiegelkappen en de verfijnde interieuraanpassingen. Al deze aangepaste eigenschappen demonstreren de nauwgezette aandacht voor detail en de continue zoektocht van het merk naar de hoogste kwaliteit. De Tributo Italiano staat aan de top van de line-up en wordt exclusief aangeboden in de kleuren van de Italiaanse vlag – Rosso Alfa, Verde Montreal en Bianco Alfa – gecombineerd met een zwart dak. Voor de Tonale PHEV Tributo Italiano is er een optioneel schuifdak. Andere kenmerken die bijdragen aan de unieke uitstraling van de Tributo Italiano zijn het ‘V-element’ van de grille in zwart (Giulia en Stelvio) of Dark Miron (Tonale), de rode Brembo-remklauwen en de lichtmetalen wielen in 19-, 20- of 21-inch (afhankelijk van het model).



De carrosserie van de Stelvio en voor het eerst bij de Tonale is volledig in kleur, wat een vleugje elegantie toevoegt aan het sportieve karakter van de SUV’s. Zo zijn de buitenste inzetstukken van de voorbumper, het onderste deel van de achterbumper, de wielkastranden en de zijskirts in carrosseriekleur gespoten. De krachtige uitstraling van de Tonale PHEV Tributo Italiano wordt verder versterkt door de skidplates en accenten aan de voor- en zijkant in mat Dark Miron, de scherp gelijnde, adaptieve Full-LED Matrix-koplampen en de verchroomde dubbele uitlaatpijpen.



Italiaanse ambiance in het interieur Ook in het interieur onderscheidt de Tributo Italiano zich met een aantal sportieve kenmerken. Zo zijn er nieuwe sportstoelen in zwart geperforeerd leder met rode accenten, terwijl op de voorste hoofdsteunen het Tributo Italiano-logo is geborduurd. De rode stiksels op het dashboard, de stoelen en de deurpanelen benadrukken het exclusieve karakter van deze speciale serie. De Tonale PHEV Tributo Italiano heeft ook een dashboardpaneel in nieuw ‘carbon design’ met het Alfa Romeo-logo. Ook het welzijn aan boord van de Tributo Italiano is van hoog niveau dankzij de dual-zone airconditioning, het verwarmbare stuurwiel, aluminium paddels aan de stuurkolom, het geavanceerde infotainmentsysteem, geventileerde en verwarmbare voorstoelen en een premium Harman Kardon audiosysteem met veertien speakers inclusief subwoofer.

Efficiënte sportiviteit Alfa Romeo levert de Giulia en Stelvio Tributo Italiano standaard met de 280 pk sterke 2,0-liter benzinemotor met 8-traps ZF-automaat en Q4-vierwielaandrijving. De Tonale Tributo Italiano wordt in Nederland altijd geleverd als 280 pk sterke Plug-in Hybrid Q4. Deze plug-in hybrideversie, evenals de benzine- en dieselmotoren van Alfa Romeo, zijn het toonbeeld van ‘efficiënte sportiviteit’. De Tonale Plug-in Hybrid Q4 combineert een 100% elektrische actieradius van meer dan 80 kilometer in stadsverkeer met een totale actieradius tot 600 kilometer (met volgeladen accu en volle tank), terwijl de bestuurder kan rekenen op de karakteristieke rijdynamiek en sportiviteit van Alfa Romeo als het systeemvermogen van 280 pk volledig tot uiting komt.

Technologie voor dynamiek en veiligheid Om het toch kenmerkende rijgedrag van Alfa Romeo extra tot uiting te laten komen, hebben engineers veel aandacht besteed aan de actieve ‘Dual-Stage Valve’-ophanging met elektronisch geregelde demping. Het Alfa Active Suspension-systeem past zich aan op de gekozen rijmodus: comfort of sportiviteit. De Giulia, Stelvio en Tonale Tributo Italiano worden ook geleverd met geavanceerde technologie die het rijden veiliger maakt, zonder dat het van invloed is op het rijplezier. Hiertoe behoren onder meer ADAS met autonome rijfuncties op level 2, een HD-parkeercamera die een drone-achtig 360°-beeld rond de auto op het beeldscherm toont, Blind Spot Detector, Rear Cross-Path Detector en automatisch dimmende buitenspiegels.