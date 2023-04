Alfa Romeo Giulia en Stelvio twee Italiaanse iconen - The Last of Us

Het is 24 juni 2015, ergens op een testcircuit tussen Turijn en Milaan, beter bekend als ‘The Balocco Proving Ground’, gromt en brult een Alfa Romeo. Het is de nieuwe Alfa Romeo Giulia. Het ongetemde beest is een Giulia Quadrifoglio Verde met ruim 510 pk onder de motorkap.

Het is de eerste kennismaking met een nieuwe Alfa Romeo waar we, wees eerlijk, veel te lang op hebben moeten wachten. Een aantal weken later horen we in een donker theater de stem van Andrea Bocelli. Op de videowall zien we beelden van de nieuwe Alfa Romeo Giulia (de video is a-must-see).

Op het moment dat de Quadrifoglio Verde brullend de tunnel uit schiet, komt Giulia langzaam het podium opgereden. Andrea Bocelli staat er echt en zelfs de stem van de tenor lijkt even te trillen. Het is een kippenvelmomentje, toeschouwer zijn van een 'special moment'. Bij een aantal aanwezige Italianen lopen de tranen over hun wangen. Het is tot nu toe nog steeds de meest indrukwekkende presentatie van een auto die ik ooit heb meegemaakt. Drooghouden lukt niet, het applaus blijft duren, mijn arm past zich aan bij al deze emotie.

Dat alles is Alfa Romeo, een automerk met een zeldzame historie. Het merk wat synoniem staat voor pure rijbeleving en intense emotie, het ontstijgt iedere voorkeur voor welk merk dan ook. Autoliefhebbers over de gehele wereld begrijpen dit. Het is ook niet uit te leggen, en misschien moeten we het hier maar gewoon bij laten.