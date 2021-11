Elektriciteitsprijzen ook aan de ‘EV-pomp’ omhoog

De nieuwe tarieven van FastNed gaan gelden in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. In Frankrijk, waar binnenkort de eerste FastNed stations geopend zullen worden, blijft vooralsnog het oude tarief gelden.

Voor klanten met een zogenoemd Gold-abonnement, van €11,99 per maand, geldt een ander tarief. Zij kunnen bij FastNed stations laden voor 35 cent per kWh. Ook zij krijgen te maken met een prijsverhoging van 10 cent per kWh, maar wel pas vanaf 1 december. Zij gaan dan dus 45 cent per kWh betalen. Het moge duidelijk zijn dat een Gold-abonnement alleen rendabel is wanneer je minimaal 50 kWh per maand bij een FastNed station afneemt.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de prijzen voor gas, benzine en elektriciteit de afgelopen maanden fors gestegen zijn. Met name de inkoopprijzen voor gas zijn geëxplodeerd, maar ook olie is duurder. Benzine kost inmiddels ruim boven de 2 euro en de prijs van een kuub gas ligt nu gemiddeld ruim boven de grens van 1 euro. Omdat voor het opwekken van elektriciteit, naast kolen, onder andere fossiele brandstoffen gebruikt worden zijn de stroomprijzen ook gestegen. Een kilowattuur stroom kost gemiddeld zo’n 33 cent. FastNed heeft mede daarom besloten om de prijzen voor het laden van elektrische auto’s ook te verhogen . Een kilowattuur (kWh) stroom kost bij FastNed nu 69 cent. Tien cent meer dan voor de prijsverhoging.

Shell ReCharge en Vattenfall

Vooralsnog is FastNed, van de grote laadstation aanbieders, nog de enige die de prijs van een kWh aan de ‘EV-pomp’ verhoogd. Zowel Shell ReCharge (voorheen NewMotion) als Vattenfall houden vooralsnog hun geldende tarieven in takt. De laatste prijsverhoging van Vattenfall werd ongeveer een jaar geleden, 1 december 2020, doorgevoerd. De kans bestaat dus die leverancier dat over enkele weken weer doet, maar daarover is officieel nog niets bekendgemaakt.

Overigens is dit voor FastNed pas de eerste prijsverhoging in vijf jaar. Wat dat betreft valt het nog alleszins mee. Al is een kWh stroom thuis natuurlijk altijd al veel goedkoper geweest. Ongeveer een derde van het ‘FastNed-tarief’. Los van de inkoopprijs, die ongetwijfeld een stuk lager lag, en ligt, dan hetgeen de eenvoudige particulier betaald, hadden ze dus wel wat speelruimte ;)