Benzine kost nu twee euro per liter

De afgelopen jaren is de accijns op benzine niet verhoogd. Personeels-, transport en productiekosten zijn uiteraard wel ietwat gestegen, maar die bepalen samen maar zo’n 15 procent van de prijs van een liter benzine volgens de berekeningen van Shell. De inflatie zal ook een rol spelen natuurlijk, maar dan nog vind ik de extreem hoge benzineprijs, vergeleken met die van een jaar of acht geleden, moeilijk te verklaren.

Wat mij echter verbaast is dat de prijs van ruwe olie, nu dus rond de 80 dollar per vat, tussen 2011 en 2014 nog veel hoger lag. In die jaren schommelde de olieprijs tussen de 100 en 110 dollar. Zo’n 30 procent meer dan nu dus. In die jaren was de benzine ook al duur, maar lang niet zo duur als nu. De prijs van een liter Euro schommelde in diezelfde periode tussen de €1,75 en €1,85, ofwel 10 tot 15 procent goedkoper dan nu.

Volgens Shell is de prijs van benzine maar voor iets meer dan een vijfde (21%) afhankelijk van de kosten voor ruwe olie. Daar komt dan nog zo’n twee procent bij voor de raffinagekosten. Ongeveer vijftien procent van de prijs van een liter benzine (Euro 95) wordt bepaald door transport- en exploitatiekosten. Verreweg het grootste deel van de twee euro die nu voor een liter Euro betaald moet worden gaat naar de staat. De BTW en accijnzen zijn goed voor 63 procent van de benzineprijs. Met andere woorden: van elke liter benzine gaat ruim 1 euro en 25 cent de schatkist in.

Alles wordt duurder, dat is een feit. Maar de benzineprijzen rijzen inmiddels de pan uit. Zeker bij ons in Nederland. Vandaag werd een bijzonder record gebroken. Voor het eerst in de geschiedenis kwam de adviesprijs voor een liter Euro 95 (E10) boven de twee euro. Oplettende autorijders zullen meteen denken ‘Maar ik zie bij sommige pompen toch al langer prijzen van meer dan twee euro?’ Dat klopt, maar dat is dan voor speciale benzinesoorten, zoals Shell V-Power. Daarvoor betaal je, zeker op de autosnelweg, al langer meer dan twee euro per liter.

Dan maar elektrisch rijden?

Nu moet ik natuurlijk oppassen dat ik niet de hele EV-community over mij heen krijg. Als ik de soms verhitte discussies zie tussen ‘EV’- en ‘Benzine’- rijders, dan krijg ik een Apple vs Android deja-vu uit de tijd dat ik nog Mobile Cowboy was. Maar goed, ik doe een poging, zonder te oordelen, om de kosten van een EV even ruwweg te vergelijken met die van een benzineverbruiker (BV).

Een EV is momenteel nog een behoorlijk stuk duurder dan een BV. Een nieuwe VW Golf 8 begint bij, afgerond, 26.000 euro. Voor de e-Golf betaal je minimaal 33.000 euro. Een verschil dat je aan de pomp terug zal moeten verdienen. Met een liter benzine rijdt de Golf 8 gemiddeld 1 op 20. De e-Golf verbruikt gemiddeld 1 op 6 (zes kilometer met 1 kWh). Aan de pomp kost een liter benzine dus 2 euro. De prijs van een kilowattuur kost, bij de snellaadstations zoals FastNed en Shell Recharge gemiddeld 60 cent. Ofwel, 20 kilometer met de e-Golf verbruikt… hey, dat is gek… 2 euro aan elektriciteit (3,33 x € 0,60).

Nu kan ik natuurlijk heel kort door de bocht redeneren en roepen dat elektrisch rijden niet goedkoper is dan het rijden met een benzineauto. En, de aanschafprijs meegerekend, zelfs duurder. Maar dat is niet eerlijk. Een EV heeft minder onderhoud en slijtage onderdelen. Bovendien nemen veel EV-rijders een laadpaal aan huis waardoor ze voor minimaal de helft van de kosten hun auto kunnen opladen. Of een abonnement bij FastNed of een andere aanbieder van snellaadstations zodat de prijs per kW ook veel lager wordt.

Kortom, de benzine is duurder dan ooit, maar daar begon ik dit verhaal ook mee. Het is een voldongen feit waar we al vele jaren mee moeten dealen. Gelukkig woon ik dicht bij de Belgische en Duitse grens, waar je nog voor rond de 1 euro 50 kunt tanken. En als ik een dik uurtje rij, dan zit ik in Luxemburg, waar de benzine nog eens zo’n 10 cent goedkoper is. Ik ken genoeg provinciegenoten die regelmatig met een kofferbak vol jerrycans heen en weer rijden naar het Groot Hertogdom om daar 100 tot 200 liter ‘op te halen’. Scheelt toch zo’n 50 tot 100 euro voor een tripje dat, met een zuinige auto, zo’n 15 liter benzine kost. Ik zie ze daar met de huidige brandstofprijzen nog niet snel mee stoppen.