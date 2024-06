Deze Week Viral: Paws Challenge, Joost Klein spreekt en de kapsonesmakreel

Gigantische maanvis slurpt een kwal op

In een aquarium in Japan deed zich ook iets bijzonders voor: iemand liet zien hoe een maanvis een kwal opeet alsof het niks is. Even zuigen en floep, weg is de kwal. Het blijft bijzonder om te zien. Het is overigens in principe niet heel bijzonder: maanvissen eten kwallen in het wild ook.