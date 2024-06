Habbo Hotel keert terug: is het voor kinderen of voor volwassenen?

Habbo Hotel, weet je het nog? Het was een virtuele gemeenschap waar jongeren een soort wereld bouwden. Een virtuele wereld vol ‘hotels’, waar ze andere tieners konden ontmoeten van over de hele wereld. Ooit had het spel 5 miljoen unieke bezoekers per maand, maar daar kwam met de intrede van smartphones toch een dip in. Nu komt het terug.

Habbo Hotel

Habbo Hotel werd opgericht in 2000 door Sulake, een Fins bedrijf. Althans, dat werd het. Het had in 2012 273 miljoen geregistreerde avatars. En dan te bedenken dat twee Finnen van in de twintig met het idee kwamen, en alleen om een rockband te promoten. Habbo Hotel was voor veel mensen die nu een jaar of 30 à 40 zijn een vrijetijdsbesteding als tiener. Nu komt het terug.

Dat klinkt misschien vreemd in een wereld die er nu zo anders uitziet, maar de makers hebben in de coronaperiode een voorproefje gekregen: Habbo werd ineens dubbel zo groot in coronatijd: honderdduizenden oude en nieuwe gebruikers wisten de site weer te vinden. Maar er was ook een technische uitdaging, toen Flash niet meer werd ondersteund. En een leuke technische uitdaging erbij: er kwamen in 2021 NFT’s van Habbo Avatars. Het is dus misschien wel nooit helemaal weggeweest, al zijn er inmiddels wel veel hotels gesloten.

Habbo Hotel Origins

Morgen verschijnt Habbo Hotel Origins, dat door een Habbo-ontwikkelaar werd gevonden. Het is de bedoeling dat er op basis van oude Habbo-bestanden een nieuw leven voor de game start. Het moet echter niet te nieuw zijn, maar juist voelen als het oude Habbo met zijn charme en magie. Ook willen de makers spelers meer invloed geven op veranderingen in het spel. Opvallend is dat er geen app is, en je het spel moet spelen via de website. Welke website precies, dat is onbekend. Om een profiel te maken moet je in ieder geval 18+ zijn, dus we hopen dat het wel wat onschuldig blijft. Hoewel, blijft: Habbo Hotel werd ook ooit heel drukbezocht door pedofielen, naast dat er diefstal werd gepleegd met credits van mensen. Het komt dus zeker niet zonder zijn uitdagingen.

Momenteel wordt vooral het financiële plaatje een uitdaging: als het team het na de lancering financieel niet weet te bolwerken, dan moet het mogelijk alsnog de stekker eruit trekken. Maar goed, wie weet hoe nostalgisch sommigen zijn ingesteld. We verwachten in ieder geval geen grote aanwas van de jonge kant: die is veel te druk met Roblox en Tocaboca (Tocaworld). Ook games waarin je flink wat geld aan ‘credits’ kunt uitgeven, waarbij Tocaboca niet dat online karakter heeft dat Habbo en Roblox wel hebben.