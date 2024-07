X verandert de waterpistool-emoji in een echte gun

Het lijkt in een wereld waarin meerdere landen in oorlog zijn enorm ongepast, maar Elon Musk vond het een goed idee om de pistool-emoji af te stoffen en terug te brengen. De emoji was ooit verandert in een waterpistool om het wat vriendelijker te houden, maar X lijkt daarin van mening te zijn veranderd.

Van waterpistool naar pistool

Waarschijnlijk heeft het te maken met Trump. De aanslag op de presidentskandidaat heeft voor flink wat impact gezorgd. Daarnaast heeft Amerika sowieso al jaren een nogal andere manier van kijken naar pistolen. Omdat het in zijn eerste wetten stond, menen Amerikanen dat pistolen en geweren nog steeds redelijk makkelijk verkrijgbaar moeten zijn. Je kunt ze dan ook gewoon kopen in een winkel op de winkelstraat, in plaats van het veel ingewikkeldere proces dat het kopen en bezitten van een vuurwapen in bijvoorbeeld Nederland is.

Dat Amerika dus een iets andere invalshoek heeft als het om geweren gaat, dat wisten we. Ook weten we dat sinds 2018 eigenlijk alle merken hebben gezorgd dat de emoji die ooit een geweer was, werd gewijzigd naar een waterpistool. Zo heeft deze toch wat gewelddadige emoji aanzienlijk minder kracht. Nu heeft X besloten dat het weer een pistool mag zijn. Waarom, dat is onbekend. Wel is er een verschil tussen de webversie van het social medium en de apps: de app van X toont het waterpistool nog, maar op het web prijkt een gewone handgun als je de emoji inzet.

Controversiële keuze

Emojipedia laat zien dat X nu weer de gun gebruikt, want X spreekt er zelf niet over. Dat is opmerkelijk, want het lijkt nogal een statement te zijn, die emojiwissel. Misschien is het iets minder ernstig omdat de emoji ooit al bestond, maar zeker gezien de huidige staat van de wereld kunnen we wel zeggen dat het controversieel is. Wel zegt een engineer dat de emoji nog een nieuw design krijgt waardoor hij er wat stoerder uit komt te zien. We zijn benieuwd. De uiteindelijke uitleg over de emoji, als die er nog komt, zal waarschijnlijk iets over vrijheid van meningsuiting zijn, maar het is de vraag of X er nog woorden aan vuil gaat maken.