Etsy wordt steeds minder authentiek en verandert zelfs de labels

Etsy was altijd een verkoopplatform voor mensen die creatief waren. Mensen die met hun eigen handen iets hadden gemaakt en geen geld of tijd hebben om een eigen webwinkel te openen of een fysieke winkel. De laatste tijd valt het al langer op dat er steeds meer plastic op het platform verschijnt, plus een heleboel kopieerwerk. Het is steeds moeilijker om iets handgemaakts te vinden. Nu zelfs helemaal: Etsy verwijdert namelijk het label handgemaakt.

Labels op Etsy

Etsy heeft de categorieën waarin producten vallen op de schop gegooid, maar daardoor is het label voor zelfgemaakte creaties die je met je eigen hand bij elkaar boetseert, schildert, enzovoort, verdwenen. Hetzelfde geldt voor vintage, dus antiek of mooi ouderwets: ook een label wat je niet meer kunt vinden op het verkoopplatform. De nieuwe labels zijn veel breder: made by, designed by, handpicked by en sourced by. Het klinkt zo nog wat vaag, maar je kunt er misschien wel chocola van maken met enkele voorbeelden.

Vintage producten vallen straks onder ‘handpicked by’, zelfgemaakte kralen onder ‘sourced by’. Een keramieken vaas die iemand heeft gemaakt is dan weer ‘made by’ en een digitale illustratie is dan weer ‘designed by’. Het blijft een beetje vaag, maar er is dus wel een soort leidraad. Volgens Etsy is het opnieuw verkopen van zelf gekochte producten nog steeds verboden. Dat kan het zeggen, maar er zijn veel dingen die niet de gevraagde ‘human touch’ hebben. Toch zijn die dus echt niet toegestaan. Een bekende Etsy-creatie die vragen oproept is het zelfontworpen t-shirt. Als je het verdere afdrukken en maken van het t-shirt uitbesteedt, in hoeverre is het dan echt human made? Bovendien zijn er juist onder die t-shirts vaak veel gekopieerde ontwerpen te vinden.

Massaproductie

Het doel van die nieuwe categorieën is dan ook om winkelende mensen beter te informeren, stelt Etsy. Toch lijkt het ook in de hand te werken dat er minder handgemaakte dingen op het platform komen te staan: iets waarin we sowieso de laatste jaren al een enorme stijging waarnemen. Etsy is allang niet meer dat platform met die zelfgemaakte oorbelletjes of onderzetters. Zoek op Drake T-shirt en je ziet allemaal kopieën voorbij komen. Of zoek op stickers en de stapels stickers die je ook op AliExpress kunt kopen blijven maar voorbij komen. Etsy schroomt massaproductie duidelijk niet en dat lijkt vreemd voor een platform dat zo gestoeld is op de human touch. Je moet soms echt moeite doen om juist een product te vinden dat authentiek is. Jammer, want dat is wel waarvoor je naar Etsy gaat, en niet naar Bol.com of Shein.