​Etsy had meer aan zijn imago moeten werken in de pandemie

Zeggen dat de pandemie op zijn einde loopt is misschien wat voorbarig, maar we kunnen zeker stellen dat de wereld er op veel plekken inmiddels iets rooskleuriger uitziet wat corona betreft. Op dit moment. Dat is voor bijna iedereen fijn. Voor creatief winkelplatform Etsy is het ingewikkeld.



Mondkapjes

Etsy is een beursgenoteerd bedrijf, wat betekent dat het iets meer inzicht moet geven in zijn financiële stromen en keuzes dan menig andere organisatie. Het kwam in mei volop in het nieuws omdat het zijn cijfers iets bijstelde nadat ze skyhigh gingen toen de pandemie op zijn hoogtepunt was. Vooral zelfgemaakte mondkapjes waren extreem populair op het platform, maar dat begint nu drastisch te veranderen omdat we minder vaak een mondkap nodig hebben of inmiddels al een flinke verzameling hebben. Etsy’s overhand lijkt mede daarmee dus op zijn einde te lopen.

Dat is jammer, want wanneer Etsy het goed doet, is dat een goed teken voor creatieve mensen onder ons. Veel creatieve beroepsgroepen kwamen thuis te zitten zonder werk, waaronder tatoeage-artiesten. Veelal grepen die naar Etsy om toch nog schilderijen en t-shirts te verkopen met hun kunst. Ook mensen die normaal een fabrieksbaan hebben en alleen een creatieve hobby hebben, konden door de lockdown ineens meer tijd maken om die droom waar te maken en hun creaties online te verkopen.