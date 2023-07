​5 tips voor als je iets wil kopen op Etsy

Het klinkt een beetje gek, maar heel veel mensen weten niet dat je op Etsy ook aankopen kunt doen zonder account. Echter kun je beter wel een account aanmaken, omdat je zo makkelijker eerdere aankopen kunt terugzien (handig als je iemand de verkoper wil doorsturen of als er iets mee is), maar ook omdat je dan puntje 2 kunt doen.

Ben je al die fabrieksgemaakte producten een beetje zat en wil je origineel zijn? Dan is er een webwinkel waar je moet zijn, namelijk Etsy. Het is een website waarop mensen hun zelfgemaakte producten kunnen zetten, al wordt het platform de laatste tijd ook veelal geteisterd door mensen die bijvoorbeeld t-shirts drukken met allerlei standaard dingen erop. Dat is jammer, maar er is gelukkig nog heel veel om van te houden. Met deze vijf tips haal je meer uit je shoppingsessie op Etsy.

2. Gebruik de zoekfunctie tot de max

Je kunt natuurlijk in de zoekbalk zetten: “leather bag”, maar ja, dan krijg je zoveel verschillende stijlen, dat je uren moet gaan scrollen. Je kunt bijvoorbeeld beter zoeken op: “leather bucket bag” om het nog wat specifieker te maken. Wil je per se een handgemaakt exemplaar of een beetje kleur, dan kun je dat ook nog aangeven in de zoekbalk om sneller te komen op een product dat je echt zoekt.

3. Zet dingen in je favorieten

Je kunt op Etsy producten als favorieten aanmerken. Hoewel dat niet nieuw is, dat kan bij bijvoorbeeld Bol.com of Shein ook, maar zeker op Etsy waar producten toch vaak wat origineler zijn, is het soms moeilijker om een product terug te vinden. Het hartje gebruiken zorgt dat je op welk moment dan ook even een blik kunt werpen in je favorieten en alsnog dat product kunt kopen waar je al langer op aast.