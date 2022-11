Giftguide: toffe gadgets & cadeautips voor Sinterklaas

Sinterklaas is weer in het land! Iedereen die zoet is geweest dit jaar kijkt weer uit naar pakjesavond. Met Black Friday en Cyber Monday in aantocht heb je nog een mooie kans om cadeau's met een leuke korting aan te schaffen. Mocht je nog op zoek naar inspiratie, dan hebben wij hieronder een lijstje samengesteld om de zak van sinterklaas nog even goed te vullen voor 5 december. Zorg dat je op tijd je bestellingen plaatst, postNL heeft het zoals ieder jaar erg druk deze periode, en daarmee voorkom je dat jouw cadeau te laat binnenkomt. Hieronder in willekeurige volgorde 8 cadeautips voor Sinterklaas. OPPO Pad Air De nieuwe OPPO Pad Air tablet heeft een tweekleurig metalen splitsingsontwerp. Het bovenste deel van het achterpaneel combineert een 3D-textuur in een OPPO Glow-afwerking met groeven waardoor je meer grip hebt als je de tablet vasthoudt en vingerafdrukken worden voorkomen. Met een dikte van slechts 6,94 mm en 440 gram aan gewicht voelt de OPPO Pad Air licht en comfortabel aan. De OPPO Pad Air draait op ColorOS voor Pad. ColorOS voor Pad ondersteunt slimme aanraakinteracties zoals een gesplitst scherm met twee vingers, een zwevend venster met vier vingers en een slimme zijbalk. Daarnaast zijn er twee nieuwe functies voor meerdere schermen. De OPPO Pad Air wordt aangedreven door het Qualcomm Snapdragon 680 mobiele platform waardoor je gemakkelijk kunt werken en spelen, zelfs tijdens multitasking. Bovendien is de OPPO Pad Air uitgerust met vier supergrote luidsprekers en Dolby Atmos-ondersteuning, waardoor een hoogwaardig geluid met helderheid wordt geleverd voor een meeslepende luisterervaring. Dankzij de grote batterij van 7.100 mAh kun je tot 12 uur video's bekijken, tot 15 uur videoconferenties bijwonen of tot 16 uur e-books lezen. Nu te bestellen in de OPPO e-store.

Prijs vanaf €279.

(Let op: Koop t/m 28 november een Pad Air (4 + 128gb) en ontvang de draadloze OPPO Enco Air2 earphones t.w.v. €69 er gratis bij.)

Gaming Headset Thian

De Thian van Trust is licht van gewicht, draadloos, multiplatform, oplaadbaar en klaar voor lange gamesessies. Tel daarbij op dat de Thian van duurzaam materiaal (85% gerecycled plastic) is gemaakt, en je hebt het volledige pakket dat Trust de gamer van vandaag te bieden heeft. De Thian is ontworpen met comfort in het achterhoofd, met kunstlederen oorkussens voor geluidsisolatie en een bovenlaag van gaas voor ademend vermogen. En met een gewicht van slechts 197 gram is de Thian echt lichtgewicht. Bovendien ondersteunt de geïntegreerde oplaadbare batterij tot 13 uur continue speeltijd. Key features Rijk geluid door de 40mm drivers

Milieuvriendelijk ontwerp; gemaakt van gerecycled materiaal

Lichtgewicht voor urenlang comfortabel gamen en oorkussens van mesh/kunstleer - het beste van twee werelden

13 uur ononderbroken speeltijd met de geïntegreerde oplaadbare batterij

Geschikt voor PC/laptop, PS4 en PS5

Opvouwbare microfoon en volumeregeling op het oor, met een knop om de microfoon te dempen

Draadloos met een razendsnelle 5,8 GHz-verbinding; USB-dongle meegeleverd. Kan ook bedraad worden gebruikt met de meegeleverde audiokabel van 1,2 m Nu te bestellen bij Bol.com.

Prijs: 38,99

FRITZ!Box 4060 + FRITZ!Repeater 6000 Wil jij ook razendsnel internet? Dat kan! Met de FRITZ!Box 4060 en FRITZ!Repeater 6000 heb je overal in huis de beste Wi-Fi. Met de FRITZ!Box 4060 maakt het niet uit welk modem je hebt, je sluit deze alleskunner achter iedere soort aan. Dankzij de combinatie met de FRITZ!Repeater 6000 zet je een mesh-netwerk op. Dit werkt niet als de klassieke versterker, omdat het communiceert op de speciale band. Traag internet is verleden tijd! De router heeft daarnaast een aantal extra functionaliteiten. Sluit bijvoorbeeld een externe harde schijf aan om deze thuis als netwerkopslag te benaderen. Of koppel er meerdere DECT telefoons aan om de router te gebruiken als telefooncentrale. En hij dient ook als smart home hub voor al je slimme producten van AVM FRITZ. Meer weten of direct bestellen doe je hieronder: FRITZ!Box 4060.

Prijs: 169 euro.

FRITZ!Box 6000.

Prijs: 189 euro.



REAL BLUE TWS 2 De draadloze oordopjes uit de REAL BLUE TWS 2-reeks van Teufel combineren optimaal draagcomfort, een lange batterijwerkduur en krachtig geluid met slimme touchbediening en trefzekere ruisonderdrukking op basis van active noise cancelling (ANC). Gebruikers kunnen met een simpele druk op een knop de transparantiemodus oproepen om al het omgevingsgeluid duidelijk te kunnen horen, zonder de noodzaak om de oordopjes uit te doen. Dit in combinatie met een batterijwerkduur van acht uur of meer dan 24 uur na opladen in de meegeleverde oplaadcase maakt de REAL BLUE TWS 2 tot een echte alleskunner. ANC zorgt met een simpele druk op de knop voor paradijselijke rust. Twee microfoons per oordopje filteren leggen nauwkeurig het omgevingsgeluid vast. Aan de hand van deze informatie genereert de REAL BLUE TWS 2 in real time een overeenkomstig compenserend geluid. Daarmee wordt het harde, zenuwslopende getik van toetsenborden van collega’s op kantoor gereduceerd tot een zacht gefluister. Dat geldt ook voor het monotone gedreun van de aandrijving van bussen, treinen en vliegtuigen. Daarmee komt het natuurgetrouwe en krachtige geluid van de REAL BLUE TWS 2 optimaal uit de verf. Gebruikers kunnen deze functie ook inschakelen om simpelweg van weldadige rust te genieten. Nu te bestellen via teufelaudio.nl.

Prijs: 149,99

De LEGO Galaxy Explorer Deze jubileumeditie van het klassieke LEGO Galaxy Explorer model om te verzamelen behoudt alle leuke kenmerken van de set uit 1979, maar dan op grotere schaal. Neem rustig de tijd om alle kenmerken van dit model in elkaar te zetten, waaronder de geïntegreerde deltavleugel van het originele ruimteschip. Het schip zelf heeft 3 inklapbare landingspoten, achterdeuren die open kunnen en een uitklapbare helling voor de rover. Achterin is plaats voor de rover met extra gereedschap. De cockpit kan open. Binnen vind je zitplaatsen voor alle 4 de astronauten, een leefruimte met 2 bedden, computers en opbergruimte. Ga je met Sinterklaas liever voor een wat grotere set, dan is de Hulkbuster of de Ferrari Daytona SP3 misschien meer iets voor jou.

De LEGO Galaxy Explorer is te bestellen via de officiële website van LEGO.

Prijs: 99,99

Hombli Slimme Stekker Met deze slimme stekker maak je in een handomdraai ieder elektrische apparaat in huis een stukje slimmer. Installeer de slimme stekkers eenvoudig via de Wi-Fi verbinding thuis. Bedienen doe je ze met de gratis Hombli app of via stembesturing van je Google Assistant of Amazon Alexa. Als grote voordeel maak je zo ieder elektrische apparaat ook nog eens energiebesparend. Nu te bestellen via Bol.com.

Prijs: 34,99.

Geef crypto's cadeau Er is de laatste tijd veel te doen geweest rondom Bitcoin en alle andere cryptocurrency's. Maar nu is misschien wel een mooi moment om in te stappen in de wereld van crypto. Download bijvoorbeeld de BLOX app van BTC Direct. Een app die echt heel eenvoudig is in gebruik. Iedereen snapt het. En het is succesvol getest bij onze (groot)ouders. In het begin ook niet te gek doen. Gewoon klein beginnen. Het kan zelfs al vanaf 1 euro. En met deze DUTCHCOWBOYS code krijg je van ons nog eens 10 euro cadeau.

Playstation Classic Sony kwam enkele jaren terug een miniatuur-spelcomputer met de looks van de originele PlayStation. Deze is voorzien van 20 originele games. Je kan er dan ook geen andere spellen op installeren. Deze PlayStation Classic past perfect bij zowel de nostalgische PlayStation fans, die veel plezier hebben beleefd met de originele PlayStation, maar ook voor gamers die PlayStation nog niet kennen en die de klassieke PlayStation games uit de jaren 90 willen ontdekken. Dit zijn de 20 games die je kunt spelen: Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash!

Metal Gear Solid

Mr. Driller

Oddworld: Abe’s Oddysee

Revelations: Persona

Rayman

Resident Evil Director’s Cut

R4: Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow Six

Twisted Metal

Wild Arms Nu te bestellen via Bol.com.

Prijs: 129,99

[Fotocredits © sara_winter - Adobe Stock]