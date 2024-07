En de nieuwe emoji van dit jaar is: een kale boom met dorre takken

Het is vandaag World Emoji Day en dat betekent dat het Unicode Consortium de nieuwe emoji presenteert of een merk laat weten hoe de emoji er binnen zijn tech uit komt te zien. Vorig jaar waren dat nog best leuke plaatjes, zoals de ketting die breekt en een feniks. Toch viel ons op dat het vorig jaar al wat duisterdere emoji waren en die trend wordt dit jaar duidelijk doorgezet. Eén van de sterren van de show is… een dorre boom met kale takken.

World Emoji Day

We bedenken het niet, dat doet het Unicode Consortium. In de emoji-lancering van dit jaar, om precies te zijn Unicode 16.0 is een zevental nieuwe emoji te bewonderen. We presenteren: een vingerafdruk, die zojuist genoemde boom, een harp, een verfklodder, een smiley met wallen, een schep en een rabarber. Vooral die combinatie van die kale boom met die schep doet denken aan iets enorm donkers. De vingerafdruk kunnen we als techies wel waarderen: het is immers goed om je telefoon van een vingerafdrukscan te voorzien ter veiligheid (hoewel FaceID veiliger schijnt te zijn).

De harp en de verfklodder lijken wat willekeurig, net als de biet. En ja, de smiley met wallen onder zijn ogen waarderen we dan weer wel. Meestal als je wil zeggen dat je niet zo lekker bent uitgeslapen, dan kies je voor de smiley die nog slaapt, maar deze nieuwe smiley brengt net even wat meer over hoe miserabel je kan voelen als je baby weer de hele nacht aan een stuk door heeft gehuild, of je veel te vroeg op je werk moet zijn na een avondje stappen.

Nieuwe emoji

Google heeft ze in ieder geval gepresenteerd op de manier zoals het denkt dat ze eruit horen te zien en vanaf maart 2025 worden deze dan geïmplementeerd in Googles tech, zoals Google Meet en waarschijnlijk ook Gboard. We zijn erg benieuwd hoe mensen de boom met dorre takken gaan toepassen, al zal hij zo rond 31 oktober in Amerika wel populair zijn in de Halloween-tijd.

Er worden de laatste tijd nooit enorme aantallen emoji toegevoegd, maar dat is ook niet zo gek: het zijn er inmiddels namelijk nogal wat. We kunnen weinig dingen bedenken waarvoor we nog een emoji missen, al is dat ook een kip-ei-verhaal: je gebruikt immers de emoji die je tot je beschikking hebt en anders een combinatie ervan. Meestal kun je dan wel met iets leuks op de proppen komen. In ieder geval kun je straks een schep of een harp in de mix gooien, maar net afhankelijk van je mood.