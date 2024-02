​Deze nieuwe mogelijkheden en emoji komen al bijna naar iPhone

Podcastluisteraars hoeven nu iets minder goed op te letten bij de podcast, want er is nu een transcript beschikbaar van de podcast. Hierin kun je zien wat er besproken is: woord voor woord. Je kunt zelfs zoeken, zodat je snel informatie terug kunt vinden waar je verder nog iets mee wil. Om de transcripts te kunnen zien ga je naar de Podcasts-app, slinger je de podcast aan en tik je dan onderaan je scherm op de banner. Je ziet dan een spraakbubbel met quotes erin: dat is de transcriptoptie.

De grootste aanpassing is het feit dat je straks in de EU ook een andere appwinkel op je iPhone kan downloaden naast de App Store van Apple zelf. Ook kun je nu op meerdere manieren betalingen doen. Zo is er onder Instellingen -> Privacy en beveiliging een optie die Contactloos en NFC heet. Die moet je hebben om te zien welke apps deze betalingsvormen gebruiken.

Nieuwe emoji

Druk je jezelf graag uit in emoji, in plaats van woorden of gifjes, dan is je vocabulaire nu een stuk breder: er komen meer dan 100 nieuwe emoji naar Apple-apparaten. De ja-knikker, de nee-schudder, de feniks, de champignon, de gebroken ketting, het limoenpartje en meer. Knik maar ‘ja’ als je daar blij van wordt: straks kan het virtueel. iMessage, dat in de VS een van de basismanieren is om contact met anderen te hebben, krijgt daarnaast een betere beveiliging tegen aanvallen via kwantumcomputers. Daarnaast krijgt Apple Cash nu virtuele kaarten, die een eigen nummer, houdbaarheidsdatum en beveiligingscode hebben: slim bij winkels die geen Apple Pay accepteren.



Ook komt er een nieuwe functie voor gestolen toestellen. De nieuwe opties maken het mogelijk om een vertraging van één uur te zetten op het aanpassen van bepaalde instellingen, of bijvoorbeeld wanneer je op vakantie bent. Een nieuwe digitale klok komt er ook bij: City Digital. Hierin zie je zowel de tijd als de locatie van je iPhone. Handig als je op reis bent en je familie niet wil wakker bellen.

Verder zijn er nog wat kleine dingen, zoals een nieuwe home-knop in Muziek en Boeken, Siri die in meerdere talen berichten kan sturen en een vernieuwde Apple CarPlay en Maps-ervaring, maar alleen in bepaalde auto’s. De update naar iOS 17.4 wordt verwacht in maart.