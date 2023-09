​Nieuwe emoji aangekondigd: weinig en een beetje dark

Het Unicode Consortium is de organisatie die ‘de baas’ is over de emoji. Elk jaar kondigt het weer nieuwe emoji aan. Zo zagen we vrij recent nieuwe emoji voor zwangeren, maar ook een emoji van een luiaard. Nu zijn de nieuwe communicatie-icoontjes aangekondigd en die vallen wat tegen: zowel in de stemming die ze overbrengen als in hoeveelheid.

Maar er is er ook een nieuw die dan blijkbaar moet voorstellen dat hij ‘ja’ knikt, maar het lijkt meer alsof hij zijn hoofd laat hangen. Kortom, die lijkt door het ontwerp dat ze hebben gemaakt meer op een soort chagrijnige emoji. Hij ziet er negatiever uit dan zijn nee-schuddende collega. Verder hebben we nieuw een limoen/citroen, een lekker herfstige paddenstoel en een feniks. De fenix is wel tof, maar hij heeft wel veel details die op een klein schermpje misschien niet helemaal overkomen. Het is wel fijn dat hij er is. Heeft je partner het uitgemaakt? Stijg op als een feniks! Na eerst een paar potten Ben & Jerry’s uiteraard.

Aan de andere kant hoeft het feit dat het niet de meest optimistische emoji zijn niet te betekenen dat ze niet heel handig zijn. De meest welkome is waarschijnlijk de emoji die zijn hoofd schudt: nee. Altijd goed wanneer je een filmpje deelt van die artiest die weer iets geks heeft gedaan en wat je afkeurt. Of als een docent of collega je iets vraagt waar je totaal geen zin in hebt. Een fijne toevoeging dus, lekker nee kunnen zeggen: niks mis mee.

Nieuwe emoji aanvragen

Er is ook een emoji die onder andere de vierders van Keti Koti zullen waarderen: een ketting die breekt. Verder zijn er nog vier nieuwe emoji die verschillende gezinssamenstellingen moeten voorstellen. Je moet echter niet meer kinderen hebben dan twee, en geen kinderen hebben is ook geen optie. Verder zijn alle varianten aanwezig. We weten niet zo een-twee-drie wanneer je deze emoji zou inzetten, maar blijkbaar was er vraag naar. Emojipedia laat weten dat de nieuwe emoji niet direct binnen je WhatsApp of je besturingssysteem beschikbaar zijn: dat is altijd pas later. De emoji zijn nu bekendgemaakt en nu is het aan Google, Apple, Meta en anderen om de emoji te implementeren in hun software.

Denk jij dat de wereld beter af is als er een emoji van een kaasschaaf is, of van iets heel anders? Je kunt je verzoeken indienen bij het Unicode Consortium. Dat doe je hier.