Eindelijk een high five-emoji! - Nieuwe emoji voor smartphones

Een gans, een kwal, een vleugel, gember, een eland, een hyacint, sambaballen, een blokfluit, een waaier en edamame: het is slechts een seleectie van de nieuwe emoji die zijn onthuld. Elk jaar komt een groep genaamd de Unicode Consortium met officiële nieuwe emoji. Dit jaar komt er eindelijk een einde aan de eeuwige discussie rondom de biddende handen-emoji: het is geen high five.

High Five-emoji

Het lijkt wel een high five: het grappige is namelijk dat het consortium heeft besloten om de high five-emoji zo te maken dat het eigenlijk gewoon één hand van de biddende handjes emoji is. Een leuke keuze, want veel mensen gebruiken de biddende handjes nu al als high five (een high five tussen mensen die blijkbaar hetzelfde shirt aanhebben). De high five-handen zijn er in verschillende kleuren en tonen een high five van de zijkant. Een goede keuze, want van voren zou het ook een klap in het gezicht kunnen zijn of gewoon een hand.

In totaal worden er 31 nieuwe emoji toegevoegd aan Android en iOS. Hoewel de emoji elk jaar vlak voor Wereld Emoji-dag worden aangekondigd (dat is aanstaande zondag), zijn ze dan niet meteen klaar voor gebruik. Ze zijn nu aangekondigd via Emojipedia en bedrijven kunnen er nu nog niet mee aan de slag.

Dat komt mede omdat de emoji die nu zijn gepresenteerd nog een voorbeeld zijn, ook die moeten nog worden gefinetuned. Vaak is dit klaar in september en dan pas kunnen de WhatsApps en telefoonmakers van de wereld ermee aan de slag. Soms komen emoji daarom pas een jaar later uit.