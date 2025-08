Wat we tot nu toe weten over Google Pixel 10

Google heeft onthuld dat het op 20 augustus zijn nieuwe Pixel 10-familie onthuld. Er beloven daarbij niet alleen smartphones uit te komen, maar ook een smartwatch en oordopjes. Dit is alles wat we weten over Google Pixel 10 (gebaseerd op geruchten).

Pixel 10

Het standaardmodel van Google wordt waarschijnlijk het goedkoopst. Qua design lijkt dat extra zo, omdat hij er hetzelfde uit lijkt te zien als de Pixel 9. Het scherm is waarschijnlijk 6,3 inch (OLED) en er zit 12 GB werkgeheugen in het apparaat, met 128 of 256 GB opslaggeheugen. De accu is 5000 mAh en gaat naar verwachting 1,5 dag mee. De smartphone krijgt waarschijnlijk een nieuwe chip die ditmaal niet is gemaakt door Samsung, maar door TSMC. Daarnaast krijgt de telefoon waarschijnlijk betere camera’s: een 50 megapixel hoofdcamera, een 11 megapixel telelens en een 12 megapixel groothoeklens. En frisse kleuren, zoals ijsblauw, donkerblauw en limegroen (plus zwart). De prijs? Waarschijnlijk vanaf 899 euro.

Pixel 10 Pro en Pro XL

Liever meer kracht, dan is de Pixel 10 Pro waarschijnlijk geschikter. Het heeft hetzelfde 6,3 inch scherm, maar met 16 GB werkgeheugen en 1 TB opslag. Ook hier wordt de nieuwe Tensor G5-chip verwacht en qua camera’s een 50 megapixel hoofdcamera, 48 megapixel telelens en 48 megapixel groothoeklens. De batterij is 4870 mAh Hij is waarschijnlijk verkrijgbaar vanaf 1.099 euro, maar de 1 TB-versie wordt mogelijk wel 1.589 euro. De Pro Xl is hetzelfde, maar heeft een scherm van 6,8 inch en een grotere batterij, al is nog onduidelijk hoeveel groter. De prijs is waarschijnlijk 1.299 euro, maar voor de 1 TB-versie 1.689 euro.