Je iPhone spreekt straks tegen je met jouw eigen stem

Begin juni gaat WWDC van start, de ontwikkelaarsconferentie van Apple. In afwachting daarvan heeft het bedrijf alvast een blog gepubliceerd waarin het meer verteld over een aantal spannende en goede nieuwe mogelijkheden voor iPhone, iPad en de computers van Apple. Apple laat je iPhone straks trainen op je stem, waarna hij je stem precies kan nadoen.

Het schrijft: "Apple werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties die een breed spectrum van gebruikers met een handicap vertegenwoordigen, om toegankelijkheidsvoorzieningen te ontwikkelen die echt van invloed zijn op het leven van mensen. Later dit jaar kunnen gebruikers met cognitieve beperkingen hun iPhone en iPad met meer gemak en zelfstandigheid gebruiken met Assistive Access; niet-sprekende mensen kunnen tijdens gesprekken typen om te spreken met Live Speech; en mensen die hun spraakvermogen dreigen te verliezen, kunnen Personal Voice gebruiken om een gesynthetiseerde stem te creëren die klinkt als henzelf, zodat ze contact kunnen leggen met familie en vrienden. Voor blinde of slechtziende gebruikers biedt de detectiemodus in Magnifier Point and Speak, die tekst identificeert en hardop voorleest om hen te helpen bij de interactie met fysieke objecten zoals huishoudelijke apparaten."

In een persbericht zegt Apple dat deze optie is bedoeld voor mensen die hun spraakvermogen hebben verloren, of visuele beperkingen hebben. De Personal Voice-functie maakt het mogelijk om een gesynthetiseerde stem te creëren die klinkt als de gebruiker van het apparaat. Je hoeft maar 15 minuten aan audio op je smartphone of tablet op te nemen via allerlei prompts waarmee Apple komt en je iPhone kent je stem.

Live Speech

Wat ook een belangrijke nieuwe functie is voor mensen met een lichamelijke uitdaging, dat is Live Speech. Hiermee kunnen iPhone-, iPad- en Mac-gebruikers in een FaceTime-sessie typen wat ze willen zeggen. De iPhone zegth et vervolgens hardop. Om het proces wat sneller te maken zijn er ook wat standaardzinnen te kiezen. Deze functies zijn er allemaal nu nog niet, die komen later dit jaar, waarschijnlijk met de lancering van iOS 17.

5 juni verwachten we meer te melden over Apple, want dan gaat zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC 2023 van start, wanneer we ook meer hopen te weten over de mixed reality-bril van het bedrijf.