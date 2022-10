Gerucht: Apple VR-bril krijgt een irisscanner

We schreven al eerder dat Apple een patent had aangevraagd om je hele gezicht te scannen met zijn VR-bril, maar het blijkt dat nu waarschijnlijk alleen toe te passen op de ogen. Volgens een gerucht zou de headset je iris scannen, waardoor het apparaat weet wie het gebruikt. Dat niet alleen: je zou er ook mee moeten kunnen betalen. massa is: de nieuwe PlayStation VR 2, al is daar nog geen prijs van bekend.

Vaak ontstaan lekken ofwel van derde partijen die aan het apparaat hebben meegewerkt, ex-medewerkers of fabrikanten. Bij telefoons bijvoorbeeld moeten hoesjesmakers al op tijd weten hoe een telefoon eruit ziet, zodat ze bij lancering al meteen hoesjes kunnen hebben voor het toestel. Dit zijn vaak momenten waarop er wat meer info bekend wordt. Echter krijgen deze fabrikanten de informatie niet heel lang van tevoren, waardoor dit soort geruchten vooral de kop opsteken wanneer we dichtbij lancering zijn.

Het maakt inloggen een stuk makkelijker, omdat hij meteen weet welke accounts jou toebehoren. Zo kun je lekker snel inloggen. De website The Information heeft dit gehoord van twee mensen die eraan hebben meegewerkt. Het is groot nieuws, omdat er verder nog niet heel veel bekend is over de virtual realitystappen die Apple gaat maken. Op social media maken mensen zich zelfs zorgen: als die bril er binnenkort moet komen, dan moeten er toch al meer lekken zijn?

Betalen met je oog

Dat lijken we vooralsnog niet te zijn, als we puur naar geruchten kijken. Toch is dit ook om een andere reden een interessant gerucht, want je kunt er net als met FaceID betalingen mee doen. Zeker met het oog op het metaverse, waarvan een grote groep denkt dat het de toekomst is en we er straks allemaal virtuele Nike-schoenen gaan kopen, is zo’n functie erg handig. Maar ook voor mensen die niet in het metaverse geloven: je kunt waarschijnlijk ook met een oogscan apps betalen voor je VR-bril.

De VR-bril van Apple is niet alleen een virtual realitybril: het is ook een augmented realitybril. Sowieso zijn veel bedrijven bezig met zo’n augmented realitybril, omdat dit een goede hybride is waarmee je de echte wereld kunt bekijken, maar er tegelijkertijd een virtuele schil overheen wordt gelegd. Die virtuele schil kunnen bijvoorbeeld de berichtjes op je social media zijn, maar ook elementen uit een game. Niet dat dat zo hard zal lopen: in eerste instantie wordt het een bril voor professionals, zoals ontwerpers.