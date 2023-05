​‘VR-headset van Apple wordt begin juni aangekondigd’

Tijdens WWDC in juni zal Apple zijn nieuwe, eerste virtual reality-headset aangekondigen. Dat is tenminste wat er in de wandelgangen rondzingt. Het gaat om een mixed reality-headset die vervolgens waarschijnlijk op de markt verschijnt in de herfst.

Mixed reality-headset Voordat je je geld opzij gaat zetten voor dit apparaat: hij is niet goedkoop. Dit is de headset waarover we het vaker hebben gehad en die waarschijnlijk een prijskaartje krijgt van ongeveer 3.000 euro. Hiermee is Apple dus niet op zoek naar gamers op het apparaat te kopen, of mensen die VR eens willen proberen. Het denkt daarbij echt aan professionals die bijvoorbeeld 3D-modellen maken. Het is bovendien dus niet alleen een virtual reality-headset, maar ook een mixed reality-headset. Dat betekent dat het apparaat ook in augmented reality kan weergeven, waarbij je gewoon de echte wereld ziet, waar dan vervolgens digitale objecten op worden geprojecteerd. Volgens The Wall Street Journal gaat Apple dat apparaat tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie aankondigen in juni. Het is opvallend dat dit gerucht nu naar buiten komt, want de ontwikkelaarsconferentie van Google is net achter de rug. Daar was de focus vooral kunstmatige intelligentie, maar we hebben gezien dat Apple zich daar nog niet instort (en zeker niet in de mate waarin andere grote techbedrijven dat doen).

Apple WWDC 2023 Tijdens WWDC zou er een demo van het apparaat worden getoond, maar kan het niet eerder verschijnen door productieproblemen. Zo blijkt het toch wat ingewikkelder dan gepland hoe er nieuwe software op het apparaat kan worden gezet. Daarom is die ‘minimaal herfst’-releasedatum ook nog niet zeker. Hierdoor vragen wij ons af: gaat het het echt aangekondigen tijdens WWDC, of wacht het dan beter tot het ook de nieuwe iPhone aankondigt, wat ook traditioneel gezien na de zomervakantie gebeurt. Maar ja, aan de andere kant: tijd is geld. Er is bovendien al veel informatie over het apparaat gelekt en hierdoor is het ook belangrijk dat Apple zijn momentum pakt. Het apparaat is waarschijnlijk al vele jaren in ontwikkeling en je wil niet dat de hardware bij release al zeer verouderd is. Om die reden kan Apple waarschijnlijk dan ook beter niet al te lang meer wachten. Sterker nog, volgens de krant zou er nu alvast een verbeterde versie op de plank liggen voor release in 2025, wat impliceert dat deze eerste gooi naar headsetfaam van Apple vooral een early adopters-achtig iets is.

Grote aankondiging Aan de andere kant baseren we al onze bevindingen op geruchten, want Apple zelf heeft nog geen boekje opengedaan over zijn headset. Waarschijnlijk moet het ook een bijzondere aankondiging worden, want het is voor het eerst dat Apple zich hiermee serieus bezighoudt en het heeft al best een tijd geen volledig nieuwe gadget aangekondigd, tenzij je de AirTag meetelt. Nu zal deze skibril-achtige mixed reality-headset niet zo makkelijk uit een kontzak of binnenzak kunnen worden gehaald terwijl ceo Tim Cook op het podium staat, maar Apple kennende wil het er wel een speciaal moment van maken. Doet het dat op WWDC? We moeten het nog zien.