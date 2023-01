'Apple presenteert MR-headset op de WWDC'

Geruchten over een in ontwikkeling zijnde mixed reality headset van Apple doen al langere tijd de ronde. De afgelopen maanden werd al volop gespeculeerd over de specs en content voor een dergelijke gadget. Officieel heeft Apple er nog niets over geroepen, en dat zal voorlopig ook nog wel even zo blijven. Toch verwacht Bloomberg’s Apple expert Mark Gurman dat de mixed reality (MR) headset (AR en VR) van Apple deze lente wel eens werkelijkheid zou kunnen worden.

Apple MR-headset van 3000 dollar

De expert stelt zelfs dat Apple de headset voorrang gaat geven op de release van andere producten die de gadget fabrikant doorgaans in de eerste helft van een jaar presenteert. Om precies te zijn acht Gurman het aannemelijk dat de headset gelanceerd gaat worden rondom de jaarlijkse developer conferentie (WWDC) van Apple, in juni. Het apparaat zou dan in de herfst in de winkels moeten liggen.

Zoals je van een Apple product mag verwachten, zal ook deze gadget niet bepaald goedkoop worden. Gesproken wordt over een prijskaartje van 3000 dollar. Daarmee kun je er bijna zeker van zijn dat de MR-headset geen megaseller wordt. De headset zal draaien op een speciaal daarvoor ontwikkelde versie van iOS, xrOS genaamd.

Prototypes van de headset zouden door Apple al aan een select groepje ontwikkelaars gedemonstreerd zijn zodat die al kunnen starten met de ontwikkeling van content en apps voor de headset.