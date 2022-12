Gerucht: 'Apple VR-headset komt in tweede helft van 2023'

De mixed reality-headset van Apple komt later dan gedacht. Hoewel Apple er er zelf nog niets over heeft losgelaten, geeft een expert op het gebied van techgadgets dit aan. Het gaat om de bekende Ming-Chi Kuo, die zegt dat de virtual realitybril van het bedrijf ‘pas’ in de tweede helft van 2023 komt.

De bril van Apple is niet helemaal virtual reality en niet helemaal augmented reality: het is het allebei. Dat betekent dat je je zowel helemaal kunt onderdompelen in de virtuele wereld\, als kunt kiezen voor het zien van de echte wereld met virtuele elementen die er als het ware op worden geprojecteerd. Veel mensen schatten de adoptie van augmented reality hoog in: het is ook een manier om bijvoorbeeld berichtjes te lezen of te werken, terwijl je je ook nog bewust bent van je omgeving. Dat is positief, want sommige mensen vinden de ‘dichtheid’ van een virtual reality-headset erg spannend.

Het heeft na alle chiptekorten die we tijdens corona zagen eens niet te maken met hardware. Apple zou problemen hebben met de software en daarom niet zo snel met de brillen kunnen komen als het eigenlijk wilde. Aan de andere kant is dit allemaal ‘van horen zeggen’: Apple heeft zelf nog niets gezegd over het bestaan van een eventuele VR-bril. Dit komt voornamelijk uit de koker van Ming-Chi Kuo. Aan de andere kant heeft Kuo het vaak bij het juiste eind.

xrOS

Het besturingssysteem dat Apple zou gebruiken voor deze bril zou xrOS heten. Klinkt misschien willekeurig, maar dat is het allerminst: xr is de naam die vaak wordt gebruikt voor mixed reality. Hoe de headset eruitziet is nog onbekend (zo zie je bovenin dit artikel een heel andere headset, want van die van de techgrootheid is er nog geen beeld naar buiten gekomen), wel zou hij worden voorzien van een irisscanner. De headset zou wat kleiner en lichter worden dan de Quest van Meta. Apple richt zich op drie pilaren: communicatie, gaming en media (waarschijnlijk bijvoorbeeld social media). Daarnaast zou de VR-bril ook kunnen worden gebruikt om een metaverse te benaderen, al schijnt Apple daar niet al te veel brood in te zien.

Ondanks deze mogelijke vertraging zou Apple nog steeds voornemens zijn om in januari een evenement te houden om zijn eerste virtual reality-bril aan te kondigen. Dat is bij Apple Watch ook gebeurd, zo vroeg voor release, dus het zou ons niets verbazen als Apple ons in de donkere winter een lichtpuntje geeft om naar uit te kijken. Of misschien wel drie, want er zijn ook experts die zeggen dat Apple er drie in de maak heeft: een mixed variant, een AR-variant en een goedkopere variant.